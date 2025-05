Kim Kardashian vor Gericht: „Ich dachte, ich werde sterben“

Japanese Breakfast im Interview: Begrab mich am Zauberberg

Etwa achteinhalb Jahre ist es her, dass Kim Kardashian in einem Pariser Hotelzimmer gefesselt, geknebelt und ausgeraubt wurde. Der Vorfall scheint sie bis heute tief zu belasten, vor Gericht soll sie unter Tränen ausgesagt haben: „Ich war sicher, dass er mich erschießt.“ In Paris stehen nun zehn Verdächtige vor Gericht – neun Männer und eine Frau –, die laut den französischen Behörden an dem Überfall beteiligt gewesen sein sollen. Hier mehr zu den Hintergründen.

Der Albtraum von Paris 2016

Der Überfall, der nun juristisch aufgearbeitet wird, ereignete sich 2016 während der Pariser Fashion Week. In der Nacht drangen mehrere als Polizisten verkleidete Männer in das Luxus-Hotel ein, in dem sich Kardashian aufhielt. Die Täter entkamen mit Schmuck im Wert von rund sechs Millionen US-Dollar.

Kardashian schilderte laut „BBC“ vor Gericht, dass sie die Eindringlinge zunächst gehört, aber für ihre Schwester und deren Freundin gehalten habe. Doch dann hätten sich plötzlich besagte Männer Zutritt zu ihrem Zimmer verschafft – begleitet vom Hotelangestellten, der in Handschellen war.

„Ehrlich gesagt, es gab viele Terroranschläge auf der Welt“, sagte Kardashian nach Berichten von „BBC“. „Ich habe nicht verstanden […], dass es um meinen Schmuck ging, obwohl sie ganz gezielt nach meinem Ring gefragt haben.“

Die Angst bleibt bis heute

Kim Kardashian erinnerte sich daran, wie sie sich hilflos fühlte, gefesselt und geknebelt auf dem Boden. Zu dem Rezeptionisten hätte sie gefleht: „Bitte übersetzte ihnen, dass ich Kinder habe – ich muss nach Hause kommen.“

Besonders traumatisch sei für sie gewesen, in diesem Moment nur einen Bademantel zu tragen. „Ich dachte, das ist der Moment, in dem er mich vergewaltigt“, so Kardashian. Stattdessen hätten die Täter sie ins Badezimmer gesperrt. Erst als sie keine Geräusche mehr hörte, sei sie heraus gekommen.

Bis heute hat Kardashian mit den psychischen Folgen des Überfalls zu kämpfen. „Ich habe eine Phobie entwickelt, überhaupt das Haus zu verlassen“, sagte sie laut „BBC“ außerdem. Die Angst: Dass jemand sieht, sie ist unterwegs – und ihr Haus steht leer. Nachts könne sie nur noch schlafen, wenn mehrere Sicherheitsleute in ihrem Haus seien.

Mehr zur Person

Kim Kardashian wurde durch die Reality-Show „Keeping up with the Kardashians“ weltberühmt und ist Teil der einflussreichen Kardashian-Jenner Familie. Sie war bis 2021 mit dem Rapper Kanye West verheiratet und gründete 2019 das erfolgreiche Shapewear-Label Skims.