Pink live in Stuttgart: Tickets, Anfahrt, Setlist, Wetter

Am 19. Juli spielt Pink in der MHP Arena in Stuttgart. Alle Infos zum Konzert gibt es hier.

Stuttgart begeht aktuell eine Woche der Superlative. Am Montag und Dienstag spielte Peter Maffay im Rahmen seiner Abschiedstournee gleich zweimal in der baden-württembergischen Hauptstadt, am Mittwoch gastierten die australischen Hard-Rock-Legenden AC/DC im Kessel und spielten das größte Konzert der Stadtgeschichte, und nun steht noch ein Auftritt von Pink an. Die US-Sängerin residiert am Freitag in der MHP Arena – alle Infos zu Tickets, Anfahrt, Support, Setlist und Wetter gibt es hier.

Tickets

Wer sich noch kurzfristig dazu entscheidet, die Sängerin live erleben zu wollen, kann dies tun: Das Kartenkontingent ist noch nicht ganz ausgeschöpft. Zwei Ticketkategorien sind noch verfügbar, bei beiden handelt es sich um Sitzplätze. Die Karten kosten 179 beziehungsweise 224 Euro.

Anfahrt und Parken

Pink spielt nicht nur im Stadion des VfB Stuttgart, das Konzert hat auch Bundesliga-Umfang. Mit 40.000 Fans wird gerechnet – diese können natürlich nicht alle vor Ort parken. Die Veranstalter raten daher zu einer Anreise mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Die U11 fährt direkt bis zur nahen Haltestelle „NeckarPark (Stadion)“, auch die U-Bahn-Haltestellen U19 bis zum Stopp „Cannstatter Wasen“ oder die U1 und U2 zur „Mercedesstraße“ lohnen sich mit etwas mehr Fußweg. Letztere beiden sowie die U13 und U16 halten auch an der Haltestelle „Bad Cannstatt Wilhelmsplatz“ nahe des Bahnhofs des Stadtteils Bad Cannstatt, welcher zusätzlich von der S1, S2 und S3 sowie dem RE90, MEX12, MEX13, MEX16, MEX18 und MEX90 angefahren wird. Die Strecke bis zum Stadion läuft man in rund 15 Minuten.

Wer doch mit dem Auto kommt, muss beachten, dass die Mercedesstraße wegen der Großveranstaltungen derzeit gesperrt ist. Da es ohnehin wenig Parkplätze vor Ort gibt, ist zu Park-&-Ride-Flächen im Umland geraten, beispielsweise am Flughafen Stuttgart, von wo aus die S2 und S3 fahren.

Support und Einlass

Wie bei den anderen Konzerten der aus dem Vorjahr verlängerten „Summer Carnival“-Tour spielen im Vorprogramm DJ KidCutUp, Tiktok-Phänomen Gayle und die Pop-Rock-Band The Script. Der Einlass ins Stadion erfolgt ab 16:30 Uhr, Musik gibt es ab 18:30 Uhr.

Setlist

Den ersten Deutschland-Termin der laufenden Tour spielte Pink am Mittwochabend in Leipzig, zuvor war sie bereits in zahlreichen anderen europäischen Städten zu sehen. Basierend darauf wird die erprobte Setlist wohl aussehen wie folgt:

1. Get The Party Started

2. Raise Your Glass

3. Who Knew

4. Just Like A Pill

5. What About Us

6. Turbulence

7. Überraschungssong*

8. Make You Feel My Love (Cover von Bob Dylan)

9. Just Give Me A Reason

10. F**kin’ Perfect

11. Just Like Fire / Heartbreaker

12. Please Don’t Leave Me

13. Don’t Let Me Get Me

14. When I Get There

15. I Am Here

16. What’s Up? (Cover von 4 Non Blondes)

17. Try

18. Trustfall

19. Blow Me (One Last Kiss)

20. Never Gonna Not Dance Again

21. So What

*An dieser Stelle im Set spielte Pink bereits Songs wie „Circle Game“, „True Love“, „But We Lost It“ oder zuletzt in Leipzig „Lost Cause“.

Wetter

Für Stuttgart gilt derzeit eine Hitzewarnung. Am Freitag ist mit 29 Grad zu rechnen, diese treffen vor allem den Nachmittag um den Einlass sowie den Start des Konzerts. Die Regenwahrscheinlichkeit schlägt um 16 beziehungsweise 19 Uhr kurz auf 10 Prozent aus, ansonsten ist nicht mit einer Abkühlung zu rechnen. Fans sollten sich daher selbst mit ausreichend Getränken versorgen und an Sonnencreme denken.