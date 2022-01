Placebo lassen neuen Song „Try Better Next Time“ hören

Placebo haben einen weiteren neuen Song veröffentlicht. „Try Better Next Time“ ist die dritte Vorabsingle aus ihrem kommenden Album NEVER LET ME GO. Hört den Track hier im Stream:

In „Try Better Next Time“ geht es um nicht weniger als das Ende der Welt. Sänger Brian Molko erklärt dazu: „It is not the end of the world, only the end of humanity, a distinction that in our overblown hubris we are unable to detect. Mother Nature has grown extremely weary of us. Try Better Next Time.” Alles halb so wild also: Es sei gar nicht die Welt, die am Ende sei, nur die Menschheit. Entsprechend soll es auf dem neuen Album um Themen wie Klimawandel, extreme Ungleichheit und um eine Gesellschaft gehen, die unter ständiger Überwachung stehe.

In den vergangenen Monaten hatten Placebo bereits die Songs „Beautiful James“ und „Surround By Spies“ veröffentlicht. „Beautiful James“ war Placebos erster neuer Song in fünf Jahren. Im August 2016 erschien die Single „Jesus’s Son“. Ihr noch immer aktuelles, siebtes Album LOUD LIKE LOVE stammt aus dem Jahr 2013. Dessen Nachfolger NEVER LET ME GO soll am 25. März 2022 erscheinen. Eine Tour ist ebenfalls in Planung.