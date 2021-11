Placebo: Tour-Termine für 2022 & neuer Song vom Album NEVER LET ME GO

Mit „Beautiful James“ hatten Placebo gerade erst ihre erste Single nach fünf Jahren veröffentlicht. Nun erscheint ihr zweiter Track „Surrounded By Spies“ und eine Albumankündigung: NEVER LET ME GO ist das achte Studioalbum der Briten und wird am 25. März erscheinen. Doch damit nicht genug: Placebo haben auch eine Deutschlandtour für Oktober 2022 bestätigt.

Placebo auf Tour – die Live-Termine 2022

04.10.2022 Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer Halle

06.10.2022 Berlin – Mercedes-Benz-Arena

22.10.2022 Hamburg – Barclays Arena

01.10.2022 Frankfurt – Festhalle

19.10.2022 Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

26.10.2022 München – Olympiahalle

07.11.2022 Köln – Lanxess Arena

Ab wann gibt es Tickets für Placebo?

Tickets für die 2022 anstehenden Shows von Placebo gibt es ab Montag, den 15. November um zehn Uhr – und das exklusiv im Artist Presale über placeboworld.co.uk sowie über Eventim. Ab Mittwoch (17. November) um zehn Uhr startet der öffentliche Vorverkauf. Die Tickets gibt es dann ab 41,00 Euro (zzgl. Gebühren) an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie auf fkpscorpio.com und eventim.de.

Den neuen Song „Surrounded By Spies“ hier hören:

Seit ihrer Gründung Mitte der 90er-Jahre gehören Placebo zu jenen großen Bands, die eine ganze Generation geprägt haben. Mit „Beautiful James“ und dem neuen Album versuchen sie, an ihren immensen Erfolg anzuknüpfen: „Wenn der Song dazu dient, die Prüden und Verklemmten zu nerven, dann sei es so. Aber für mich ist wichtig, dass jede*r Hörer*in die eigene Story darin wiederfindet – ich möchte euch wirklich nicht sagen, wie ihr euch fühlen sollt“, so Brian Molko.