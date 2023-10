P!nk bestreitet, bei Konzerten israelische Flaggen zu schwenken

Stattdessen würde sie Poi-Flaggen zu Ehren der Māori wehen lassen.

P!nks aktuelle Bühnenshow ist alles andere als dezent. Zu dem Programm ihrer „Summer Carnival“-Tour gehören turnende Akrobat:innen, gigantische Discokugeln und quitschbunte Kostüme. Doch jetzt sorgt ein anderes Requisit für Furore. Gerüchten zufolge soll der Popstar israelische Flaggen auf der Bühne schwenken. Nun will die Sängerin Fragezeichen beseitigen, verdreht dabei aber auch ein paar Fakten.

„Ich bekomme viele Drohungen, weil die Leute fälschlicherweise glauben, dass ich in meiner Show israelische Flaggen schwenke. Das stimmt nicht. Ich benutze seit Beginn dieser Tournee Poi-Flaggen“, stellt P!nk am 16. Oktober auf einem X-Post (ehemals Twitter) klar. Besagte Fahnen stünden für die Māori – die inidgene Bevölkerung Neuseelands. Die Pop-Musikerin würde die Flaggen verwenden, weil „sie und das Māori-Volk für mich wunderschön sind“, meint sie in ihrem Social-Media-Beitrag.

Doch auch wenn die blau-weißen Flaggen nicht für das Land Israel stehen, das seit dem 7. Oktober von der islamistischen Terrorgruppe Hamas angegriffen wird, bringt die Sängerin die Bedeutung der Flaggen etwas durcheinander. Die Kaupapa-Māori-Forscherin Dr. Karaitiana Taiuru erklärte gegenüber der neuseeländischen Nachrichtenwebsite „Stuff“, dass die Māori traditionell keine Poi-Flaggen nutzen. Die Kunstform „Poi“ ist eine Art Tanz des indigenen Volkes. Dabei wird ein Ball, der an einer Schnur befestigt ist, im Kreis geschwungen. P!nk bezog sich bei ihrer Hommage wohl auf die Tatsache, dass die Fahnen, die ihre Background-Tänzer:innen schwingen, an einem Poi-ähnlichen Ball befestigt sind.

Ob Māori-Tribut, oder nicht: P!nk verdeutlicht in ihrem aktuellen Posting, dass sie keine Flaggen schwenkt, es sei denn sie bestärken die LGBTQ+-Community. „Ich zeige in meiner Show keine Flaggen zur Unterstützung von irgendetwas oder irgendjemandem, außer der Regenbogenflagge“, so die „Just Give Me a Reason“-Sängerin. „Das wird meine Position bleiben. Ich bin ein Mensch. Ich glaube an den Frieden. Gleichheit. Liebe. Ich bin zutiefst betrübt über den Zustand der Welt. Ich bete für uns alle.“

Seit dem 7. Juni befindet sich P!nk auf ihrer Welttournee, die sie im März 2024 nach Neuseeland verschlagen wird. Im Februar 2023 erschien das neunte Studioalbum der Sängerin TRUSTFALL. Am 1. Dezember kommt zudem die Deluxe-Version der Platte mit zwei unveröffentlichten Tracks und einigen Live-Aufnahmen heraus.

Auf dem fünften Foto des Posts kann man besagte Poi-Flaggen erkennen: