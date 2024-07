„Ich tue alles, was ich kann“: Auf Rat ihres Arztes muss die Sängerin ihren Gig in der Schweizer Stadt Bern absagen.

Seit Juni 2023 befindet sich P!nk auf ihrer „Summer Carnival“-Tour, die insgesamt 99 Konzerte umfassen soll. Den Startschuss für ihre Europa-Tour setzte sie bereits am 7. Juni mit einem Konzert in Bolton, England. Nun hätte die „So What“-Sängerin am 3. Juli im Wankdorf Stadium in Bern die Bühne betreten sollen, doch wie die 44-Jährige auf ihrem Instagram-Account mitteilte, sei sie gesundheitlich nicht in der Lage dazu. Sie habe versucht, alle „verfügbaren Optionen“ auszuschöpfen, doch auf den Rat ihres Arztes müsse sie nun das Konzert absagen: „Ich habe mich darauf gefreut, bei euch zu sein, mit euch Erinnerungen zu schaffen und unsere Show mit euch zu teilen und bin so enttäuscht, dass wir absagen müssen“, fuhr P!nk fort. Alle Tickets sollen komplett zurückerstattet werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

P!nk kommt nach Deutschland

Bei der Absage bezog sich P!nk bislang ausschließlich auf ihr Konzert in der Schweiz. Demnach sollen die sieben weiteren Shows in Europa stattfinden. Bereits am 6. Juli soll die Musikerin im Parken Stadium in Kopenhagen auftreten und später ihre Europa-Tour am 25. Juli in der Friends Arena in Stockholm abschließen, bevor sie wieder in die Vereinigten Staaten zurückkehrt, um dort ihre Stadion-Tour zu Ende zu bringen. Deutsche P!nk-Fans dürfen sich auf drei Konzerte in Leipzig, Stuttgart und Mönchengladbach freuen.

6. Juli – Copenhagen (Parken Stadium)

10. Juli – Amsterdam (Johan Cruijff Arena)

14. Juli – Brussels (King Baudouin Stadium)

17. Juli – Leipzig (Red Bull Arena)

19. Juli – Stuttgart (MHP Arena)

21. Juli – Mönchengladbach (Borussia-Park)

25. Juli – Stockholm (Friends Arena)

Wehen während P!nk-Gig

Zuletzt sorgte P!nks „Summer Carnival“-Tour Anfang des Jahres für Schlagzeilen. Die Sängerin hat ihr Konzert in Sydney unterbrechen müssen, nachdem bei einer Besucherin plötzlich die Wehen einsetzen. P!nk sang gerade ihre 2023 veröffentlichte Ballade „Our Song“, als sie eine Gruppe im Publikum bemerkte, die nach Hilfe rief.