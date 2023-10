P!nk verschiebt aus gesundheitlichen Gründen zwei weitere Konzerte

Die Sängerin muss wegen einer „Atemwegsinfektion“ ihre Shows in Vancouver absagen.

Nachdem P!nk bereits zwei Konzerte ihrer „Trustfall Tour“ in der US-amerikanischen Stadt Tacoma absagen musste, wurden nun auch ihre Auftritte in Vancouver verschoben, die am 20. und 21. Oktober in der Rogers Arena stattfinden sollten. Grund dafür ist eine „Atemwegsinfektion“ des Pop-Stars.

„Es tut mir sehr leid, mitteilen zu müssen, dass ich eine Atemwegsinfektion habe und mein Arzt mir geraten hat, die Shows in Vancouver am Freitag und Samstag nicht zu spielen“, teilt P!nk auf einem aktuellen Instagram-Post mit. „Live Nation arbeitet an neuen Terminen, um die Shows neu zu planen. Ich freue mich sehr darauf, in Vancouver aufzutreten und eine unglaubliche Show für alle zu bieten. In der Zwischenzeit wünsche ich allen Gesundheit und sende viel Liebe. xoxo Pink“

Lukrative Tournee für P!nk

Erst kürzlich schloss die Musikerin ihre „Summer Carnival Tour“ ab, mit der sie im Sommer in zahlreichen internationalen Stadien auftrat. Nach Zahlen der „Boxscore“-Liste des „Billboard“-Magazins erbrachten die insgesamt 41 Shows ganze 257,6 Millionen Dollar (etwa 243,2 Millionen Euro). Kein Wunder, dass – angesichts dieses Andrangs – am 12. Oktober bereits der erste Termin ihrer nächsten Tournee folgte, die anlässlich ihres aktuellen Albums TRUSTFALL stattfindet. Am 25. Oktober soll die Sängerin in Denver auf der Bühne stehen, gefolgt von neun weiteren US-Konzerten. Ob die Shows so stattfinden können wie geplant, ist noch nicht bekannt.