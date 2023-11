P!NK kommt für drei weitere Konzerte 2024 nach Deutschland

Die „Summer Carnival“-Tour geht in die nächste Runde. Hier gibt’s alle Infos.

Im Juli 2024 schaut Popstar P!NK für drei Shows in deutschen Städten vorbei. Zunächst wird sie am 17. Juli in Leipzig aufschlagen, zwei Tage später ist Stuttgart dran und den Abschluss ihrer „Summer Carnival“-Deutschlandtour 2024 macht Mönchengladbach.

P!NK live in Deutschland 2024 – Dates im Überblick:

17.07.2024 – Leipzig, Red Bull Arena

19.07.2024 – Stuttgart, MHPArena

21.07.2024 – Mönchengladbach, Borussia-Park

Die Tourverlängerung kündigte P!NK auf Instagram mit den Worten „Wir hatten so viel Spaß, wir müssen es einfach noch mal machen“ an und teaserte erneut eine große Party an.

Tickets

Der Vorverkauf der „Summer Carnival“-Termine beginnt bereits am Freitag, 24. November, ab 10 Uhr via eventim.de und am Montag um 10 Uhr geht dann der allgemeine Vorverkauf los.