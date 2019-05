Podcast: Inside Spotify – Rettet Streaming die Musik?

Foto: Getty Images, Mario Tama. All rights reserved.

„Inside Spotify“ sah es in Berlin gar nicht so imposant aus, wie man es sich vielleicht vorstellen würde.



Fluch und Segen zugleich: Der Aufstieg des Streamings bescherte der schwächelnden Musikindustrie endlich wieder Wachstum – 2018 immerhin um fast 10 Prozent weltweit! Alle Musik für alle und das für nur 10 Euro Monat klingt nach Demokratisierung und gleichzeitig zu schön, um wahr zu sein. Das belegten Forscher jetzt auch mit der kontroversen Enthüllungsstudie „Spotify Teardown: Inside the Black Box of Streaming Music“.

„Music Sounds Better With ME“-Moderatorin Laura Aha ergatterte gemeinsam mit ihrem Musikexpress-Kollegen Friedrich Steffes-lay für die Titelgeschichte des aktuellen Musikexpress eines der seltenen Interviews im Berliner Spotify-Headquarter. Wie dort die Playlisten entstehen, ob Musik durch Spotify gleichförmiger wird und warum Streaming umweltschädlicher ist als CDs – all das diskutieren sie im Podcast zusammen mit Jördis Hagemeier. Außerdem: stylischer Fan-Merch zur Europawahl und ein Insta-Channel, der sich „falschen“ Anführungszeichen widmet.

