Mit The National, Massive Attack und dem großen Spotify-Report: Der neue Musikexpress – jetzt am Kiosk!

TOTER METAL WIRD EWIG LEBEN!

Wie in unserem (Themen-)Interview mit Holly Herndon zu erfahren ist, dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis es Schallplatten mit neuem Material von Jimi oder Bob oder AC/DC in der Urbesetzung gibt. Weil die KI dann restlos durchschaut hat, wie das Hendrix immer gemacht hat mit dem Einswerden mit seiner Stratocaster und Marley mit dem Einswerden mit Jah und AC/DC ganz ohne Axl ’N Rose, und dann einfach imitiert. Und es wird sich schon genug Publikum finden für so was, was es zu kennen glaubt und deshalb: frisst. (Wer mag, kann sich beim „Relentless Doppelganger“-Stream von Dadabots auf YouTube schon mal vorgruseln, da generiert ein künstliches neuronales Netz live 24/7 end- und menschlosen Death Metal.) Aber wird man solche Musik tatsächlich noch auf Schallplatte kaufen? Also: auf echtem Vinyl? … Schauen Sie diesem Vergleich beim Hinken zu: Wäre das nicht so, als ob Tim Mälzer was Leckeres aus Astronautennahrung zaubern würde? … Nun ja, jedenfalls wären wir wohl mal wieder bei einem unserer Lieblingsthemen, wenn es in dieser Ausgabe darum geht, sich mit dem Streaming-Giganten Spotify und mit dem veränderten Musikkonsum allgemein auseinanderzusetzen: Sind Streamer kulturell rettungslos verarmte Menschen? Muss man nicht alle 20 Minuten wenden wollen, was man wahrhaftig liebt? Ein tiefer Riss geht hier auch durch diese Redaktion: Kollegen werden verdächtigt, den Record Store Day am Baggersee verlebt zu haben! Sie hängen gerade mal so’n bisschen an der Nadel, als wäre Vinyl eine Retropartydroge … und Auslaufrillenknistern nur ein weiteres zu langes Wort in deutscher Sprache!

Kooperation

Der Musikexpress 06/2019 – die Themen im Überblick:

The National – Director’s Cut