„Kevin – Allein zu Haus”: Anwesen wird verkauft – Darum juckt das Fans eh nicht

Für 5,2 Millionen US-Dollar könnte das Haus aus dem Film dir gehören!

Zwölf Jahre lang war es in fester Hand, jetzt ist es wieder auf dem Markt. Das Haus, in dem Kevin (Macaulay Culkin) in „Kevin –Allein zu Haus“ einst zurückgelassen wurde, wird verkauft. Es befindet sich im 12.000-Einwohner:innen-Ort Winnetka in Illinois, zirka 30 Kilometer nördlich von Chicago.

Wer also eine neue Bleibe in Amerika sucht und kein Problem damit hat, dass Touris täglich Bilder vor dem ehemaligen Filmset machen, kann nun zuschlagen. Allerdings zu einem saftigen Preis: 5,25 Millionen US-Dollar (rund 4,8 Millionen Euro) muss man zahlen, um das Heim in der 671 Lincoln Ave sein Eigen nennen zu können.

Vom „Kevin – Allein zu Haus“ Inventar ist nicht mehr viel übrig

Von außen sieht das Wohnobjekt noch genau so aus wie 1990, als „Kevin“ an Weihnachten von seiner Familie zu Hause vergessen wurde. Betritt man die Unterkunft allerdings, denkt man, man sei im falschen Film –wortwörtlich. Das Haus wurde modernisiert, eckig und kühl, statt warm und charmant. Fans sind über die Veränderung nicht glücklich, wie sich in den Instagram-Kommentaren der Maklerin zeigt. „Der ganze Charme des Anwesens wurde mit dem modernen Stil entfernt“, ärgert sich ein Filmliebhaber. Eine andere schreibt: „Ich mag die Änderungen nicht. Das hat es für mich ruiniert. Traurig!“

Vom ehemaligen Charme der Bleibe scheint nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Statt des gruseligen Dachbodens und des eher dunklen Inventars können sich die neuen Besitzer:innen nun auf ein modernes, helles Eigenheim freuen – mit Indoor-Basketballhalle, die erst nach dem Filmdreh integriert wurde.

Fans konnten die Unterkunft auf AirBnB mieten

Aktuell sucht die Maklerin neue Eigentümer:innen auf Langzeit. Doch für einen Moment war es auch Fans möglich, die nicht grade Millionär:innen sind, das Filmset aus nächster Nähe zu erkunden. Für nur 25 Dollar konnten vier glückliche Urlauber:innen eine Nacht auf dem Anwesen verbringen – allerdings tatsächlich nur eine Nacht. Das Angebot war 2021 nur vom 12. Dezember auf den 13. Dezember verfügbar. Es handelte sich dabei um eine Spendenaktion von AirBnb an das Kinderkrankenhaus La Rabida in Chicago. Es war nicht die erste Aktion des Online-Portals dieser Art: Auch die Wohnung von Carrie Bradshaw aus „Sex and the City“ in New York wurde bereits per Los vermietet.