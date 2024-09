Noel Gallagher: Porträt von ihm bald dauerhaft im Museum zu sehen

Für Gallagher ist es eine Ehre, „dass das Porträt eines mürrischen Mannes mittleren Alters“ soviel Aufmerksamkeit bekommt.

Man könnte fast von der britischen Mona Lisa sprechen. Ab dem 29. November 2024 wird ein Schwarz-Weiß-Porträt von Noel Gallagher in der National Portrait Gallery in London als Teil einer Sammlung von Zoë Law ausgestellt. In dieser zeigt die englische Fotografin 100 Porträts von Menschen, die einen Einfluss auf ihr Leben und ihre Karriere hatten. Das Bild von Gallagher soll aber auch nach Ende Ausstellung weiter im Museum hängen bleiben. Es wäre bereits sein fünftes Porträt dort.

„Der mürrische Mann“ mit selbstironischer Freude

Auf dem im Jahr 2019 aufgenommenen Bild guckt das Oasis-Mitglied mit etwas zusammengekniffenen Augen in die Kamera. Stirnfalten sind zu sehen, genauso wie seine nicht sehr symmetrische Augenpartie und der schmale, eher ausdruckslose Mund. Und eben dieses Foto wird nun zum Highlight der Law-Ausstellung und National Portrait Gallery. Gallagher reagiert mit der nötigen Prise Humor darauf: „Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, dass mein Porträt in die ständige Sammlung der National Portrait Gallery aufgenommen wird. Der Gedanke, dass das Porträt eines mürrischen Mannes mittleren Alters, der es offen gesagt hasst, fotografiert zu werden, dauerhaft ausgestellt wird, damit zukünftige Generationen es bewundern können, ist etwas ganz Besonderes.“

Dass ihr Bild von Gallagher solch einen Zuspruch erhält, freut auch Zoë Law. Via Instagram vermeldete sie: „Es ist die größte Ehre, dass mein Porträt der Legende Noel Gallagher von der National Portrait Gallery erworben wurde – ein bleibendes Vermächtnis, von dem alle Porträtfotografen und Künstler träumen.“

Seht hier die Portrait-Aufnahme von Noel Gallagher:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sabina Jaskot-Gill, leitende Kuratorin für Fotografien der National Portrait Gallery, kommentierte die Aufnahme Gallaghers in Dauerausstellung wie folgt: „Wir sind hocherfreut, dass wir kürzlich Zoë Laws Porträt von Noel Gallagher für die Fotosammlung der National Portrait Gallery erworben haben. Ich freue mich sehr darauf, mehr ihrer „Legenden“ in unserer Studio Gallery und im Spotlight Space auszustellen, was eine spannende und innovative Ausstellung zu werden verspricht.“