Paula Carolina: Große Tour im April und Mai 2026 – ME präsentiert

Paula Carolina ist in aller Munde. Schon mit ihrer ersten veröffentlichten Single „Du und das schwarze Loch“ konnte sie 2021 große Aufmerksamkeit für sich erwecken. In dem Stück thematisierte die gebürtigen Hannoveranerin häusliche Gewalt gegen Frauen. 2022 entschied sie dann, dass sie nur noch all ihre Gedanken in die Musik fließen lassen und gar nicht mehr weiter studieren (auf Lehramt) wollte. Danach folgten größer und größer werdende Auftritte und schließlich 2024 ihr Debütalbum EXTRA, womit Paula Carolina wieder zig neue Menschen für sich begeistern konnte.

In diesem Jahr hat die sozialkritische Singer-Songwriterin nun mit DAS LIVE ALBUM nachgelegt. Passend dazu ist sie momentan auf Tour – und hat nun schon einen ganzen Schub weiterer Gigs für 2026 angekündigt. Die Konzerte, die von April bis Mai 2026 stattfinden werden, sind allesamt von MUSIKEXPRESS präsentiert.

Paula Carolina live 2026: Alle Konzerttermine im Überblick:

18.04.2026 Münster, Jovel

19.04.2026 Hannover, Capitol

20.04.2026 Köln, Live Music Hall

22.04.2026 Stuttgart, Im Wizemann

23.04.2026 Nürnberg, z-bau

24.04.2026 Frankfurt, zoom

25.04.2026 CH-Zürich, Dynamo

27.04.2026 Heidelberg, Halle02

28.04.2026 München, Muffathalle

29.04.2026 A-Wien, Arena

01.05.2026 Leipzig, Felsenkeller

02.05.2026 Hamburg, Große Freiheit 36

03.05.2026 Bremen, Modernes

05.05.2026 Dresden, Tante JU

06.05.2026 Berlin, Columbiahalle

Tickets

Karten können ab Mittwoch, den 2. Juli, ab 11 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Paula Carolina schreibt selbst zu der neuen Tournee-Info auf ihrem Instagram-Account: „Ich will euch da alle sehen! Das wird ganz besonders. Ich freu mich hart, hätte nie gedacht, dass ich jemals so eine große Tour ankündigen darf.“

„ICH WAR HIER – TOUR 2026“

Die Tour wird den Titel „ICH WAR HIER – TOUR 2026“ tragen und ist laut Pressemitteilung als „Manifest, Stempel, Ansage“ zu verstehen.

Und weiter heißt es zu ihren Live-Performances: „Paula springt, schreit, strahlt. Und mit ihr eine Crowd, die jede Zeile zurückwirft wie ein kollektiver Mittelfinger ans System. Es wird laut. Es wird politisch. Es wird Paula Carolina.“