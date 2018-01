Pre-Listening: Hier gibt es das Debüt von Dream Wife in voller Länge im Stream

Wir geben es zu: Wir haben ein Faible für Dream Wifes Gitarren-Rock mit Riot-Grrrl-Anleihen. Das ist auch einer der Gründe warum das britisch-isländische Trio, das sich aus einem Kunststudium-Projekt ergeben hat, Teil unserer Hotlist im aktuellen Musikexpress ist.

In gut einer Woche (am 26. Januar) bringen Dream Wife dann auch endlich ihr Debüt in die große, weite Welt. Wer nicht so lange warten kann oder vielmehr will, kann beim öffentlich-rechtlichen US-Radio npr DREAM WIFE in voller Länge lauschen.

>>> Hört hier Dream Wifes Album in voller Länge

Unsere Anspieltipps für Euch: „Somebody“, „Fire“ und „F.U.U.“ (inklusive Spice-Girls-Zitat, oh ja!).

Baldigst dann auch unsere Rezension des Albums. Bis dahin: Einfach anhören!