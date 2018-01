Am 26. Januar wird das gleichnamige Debüt-Album von Dream Wife erscheinen. Wer es nach den beiden Singles „Fire“ und „Let’s Make Out“ kaum noch abwarten kann, bekommt jetzt einen weiteren Vorgeschmack serviert. „Hey Heartbreaker“ heißt die neue Single des isländisch-britischen Trios, das ursprünglich nur ein Kunstprojekt an ihrer Uni in Brighton war.

Das Video wurde von Joe Prytherch, der unter dem Pseudonym Mason London in Erscheinung tritt, konzipiert. Prytherch war früher Art Director des Boiler Rooms. Neben allerlei Anspielungen auf die frühere Dream-Wife-Single „F.U.U.“ (in der übrigens die Spice Girls gesampelt werden), findet man die drei Bandmitglieder als eine Roboter-Band, die gezwungenermaßen in einer Bar spielen müssen, die man gemeinhin wohl als schäbige Absteige deklarieren würde.

So trostlos mögen es die drei aber nicht und versuchen ihrem Schicksal zu entkommen. Wie das ausgeht, wollen wir Euch an dieser Stelle nicht verraten. Dream Wife selbst können sich allerdings vorstellen, dass ihre Roboter-Ichs noch das ein oder andere weitere Abenteuer erleben könnten: „Wir mögen die Vorstellung, dass in einer anderen Welt unsere Roboter-Versionen weiter ihre eigenen Abenteuer erleben; vielleicht in einem Wald, vielleicht planen sie eine Revolution der Roboter, vielleicht spielen sie aber auch einfach weiter wilde, geheime Rock-Konzerte für andere Roboter.“

Mehr zu hören von Dream Wife gibt es dann Ende Januar, wenn das Album DREAM WIFE erscheinen wird.