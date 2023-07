MUSIKEXPRESS präsentiert: Dream Wife live im November

Die UK-Band spielt im Herbst vier Konzerte in Deutschland – und wir präsentierten die Tour.

Dream Wife kommen im Spätherbst für vier Tour-Stopps nach Deutschland. Der erste Gig findet am 15. November in Hamburg statt. Darauf folgen Shows in Berlin, Chemnitz und das Finale am 23. November in München. Wir präsentieren die Deutschlandtournee der Band aus London. Denn live wissen Rakel Mjöll (Gesang), Alice Go (Gitarre, Gesang) und Bella Podpadec (Bass, Gesang) sowie Alex Paveley (Schlagzeug) genau, wie sie alle im Raum für ihre Mischung aus Punkrock, Popmusik und Indie-Rock begeistern können.

Dream Wife live: Tourdaten im Überblick

15.11. Hamburg , Molotow Club

, Molotow Club 16.11. Berlin, Gretchen

17.11. Chemnitz, Atomino

23.11. München, Ampere

Der Vorverkauf startet am 28. Juli. Weitere Infos und Tickets für die Konzerte findet ihr hier.

2018 veröffentlichten Dream Wife ihr gleichnamiges Debütalbum. Zwei Jahre später folgte mit SO WHEN YOU GONNA das zweite Studioalbum der Britinnen. Am 9. Juni 2023 erschien ihre dritte Platte SOCIAL LUBRICATION. „GRRRL-Rock, der den Geist Generationen einfussreicher Punk- und Post-Punk-Frauen atmet“, schrieb ME-Autor Michael Prenner zu dem Werk und gab ihr vier von sechs möglichen Sternen in seiner Review.