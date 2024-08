Pre-Sale für Oasis-Tickets: Horrende Preise auf dem Schwarzmarkt

Oasis-Tickets kosten bei unseriösen Anbietern gerade zum Teil mehrere 1000 Euro.

Natürlich lassen auch die Scammer und Scalper die Mega-Ereignisse rund um die Oasis-Reunion nicht sausen. Schon jetzt sind bei unseriösen Schwarzmarkt-Plattformen hunderte Konzertkarten im Umlauf, für Preise, die in die Tausende gehen. Ob es sich dabei überhaupt um echte Tickets handelt, ist zudem dahingestellt – vom Kauf wird deshalb abgeraten.

Oasis haben bereits darüber informiert, dass Tickets lediglich auf Ticketmaster und Twickets weiterverkauft werden dürfen. Andernfalls würden die Karten wegen Vertragsbruchs ungültig.

Oasis-Tickets im Vorverkauf: Freud und Leid liegen dicht beieinander

Auch wer sich einen der begehrten Pre-Sale-Codes sichern konnte, scheint es heute Abend (30. August) nicht gerade leicht zu haben. Wie Oasis-Fans auf X berichten, muss man Sitzfleisch mitbringen. Aber Geduld scheint sich in vielen Fällen auszuzahlen.

Wie häufig bei Großveranstaltungen, leitet Ticketmaster Kaufwillige vorerst in eine Warteschlange, wo sie solange ausharren müssen, bis sie an der Reihe sind, um sich Tickets für ihr Lieblingskonzert auszusuchen. Erst dann lassen sich maximal vier Karten auswählen. Etliche hatten jedoch in den vergangenen Stunden Glück und konnten den Kauf ohne größere Probleme abschließen.

„Ich hoffe, all die 50-jährigen Männer heulen, weil ich, ein 17-jähriges Mädchen, sich Oasis-Tickets gesichert hat“, triumphiert ein junger Fan.

Andere wiederum trauern bereits, dass sie Oasis wohl nicht live erleben dürfen: „Ich wünschte, ich könnte mich für euch freuen! Ich war vor ein paar Monaten bei Liams Gig und dachte, näher könnte ich Oasis nicht noch einmal kommen. Vielleicht ist das der Fall.“ Dennoch beweist der Fall eines stolzen Ticketkäufers, dass man selbst dann noch Tickets ergattern konnte, wenn man einmal aus der Warteschlange geflogen ist.