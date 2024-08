Unfair! Haben manche Oasis-Fans zwei Codes für den Pre-Sale bekommen?

Während manche Oasis-Fans nicht am Pre-Sale teilnehmen können, haben andere nun gleich zwei Codes.

Wer bis heute Nachmittag (30. August) noch keine E-Mail mit Code zum Pre-Sale für die Oasis-Shows im Postfach hatte, ist leer ausgegangen. Die Band bestätigte, dass mittlerweile alle Cods verschickt worden sind. Nun freuen sich etliche Fans in den sozialen Medien über ihre Chance, beim Pre-Sale am Abend bis zu vier Tickets kaufen zu können. Doch manche scheinen laut X sogar doppelt Glück gehabt zu haben. In ihren E-Mails fanden sich offenbar gleich zwei Codes.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Klar, dass die Verwirrung da groß ist: Manche sind verunsichert, dass nur einer der beiden Codes tatsächlich funktionieren könnte. Ein Hickhack beim Bestellprozess könnte sie dann möglicherweise ihre Tickets im Warenkorb von Ticketmaster kosten. Möglich ist aber auch, dass sie gleich zweimal das Glück haben, Tickets zu bestellen. Das wiederum – obwohl noch gar nicht bestätigt – verärgert schon jetzt viele, die auf einen Pre-Sale-Code gehofft hatten, aber nicht so viel Glück beim Ballot hatten.

Oasis-Pre-Sale: Der allgemeine Ticket-Vorverkauf startet am Samstag

Auch wer bislang keine Email erhalten hat, kann sich noch ein paar Chancen ausrechnen – auch wenn diese, angesichts des enormen Ansturms, wohl verschwindend gering sein werden. Für die Shows in Irland müssen Fans bereits ab morgen (31. August) um neun Uhr virtuell Schlange stehen, für die Konzerte in Großbritannien startet der allgemeine Vorverkauf um zehn Uhr morgens. Immerhin: Es wurden noch drei Zusatztermine in den ohnehin schon großen Venues angekündigt.

Oasis live: Reunion-Shows in Großbritannien und Irland 2025

04. Juli: Cardiff, Principality Stadium

05. Juli: Cardiff, Principality Stadium

11. Juli: Manchester, Heaton Park

12. Juli: Manchester, Heaton Park

16. Juli: Manchester, Heaton Park – Zusatzshow

19. Juli: Manchester, Heaton Park

20. Juli: Manchester, Heaton Park

25. Juli: London, Wembley Stadium

26. Juli: London, Wembley Stadium

30. Juli: London, Wembley Stadium – Zusatzshow

02. August: London, Wembley Stadium

03. August: London, Wembley Stadium

08. August: Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

09. August: Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium

12. August: Edinburgh, Scottish Gas Murrayfield Stadium – Zusatzshow

16. August: Dublin, Croke Park

17. August: Dublin, Croke Park