Pretenders: neues Album RELENTLESS für 1. September angekündigt

Im Juni gehen Pretenders außerdem mit Guns n' Roses auf Europa-Tour inklusive Deutschlandshow. Hier alle Infos.

Pretenders rund um Chrissie Hynde haben ein neues Album angekündigt. RELENTLESS (zu Deutsch „unermüdlich“) ist das vierzehnte Studioalbum der Gruppe und erscheint am 1. September 2023. Eine Single gibt es bereits vorab zu hören: „Let The Sun Come In“.

Die 71-jährige Hynde sagt über den Albumtitel: „Ich mag es, verschiedene Bedeutungen und Ursprünge eines Wortes zu sehen. Ich mochte die Definition: ,mit unverminderter Intensität‘. Das ist das Leben eines Künstlers. Man zieht sich nie zurück. Man wird unerbittlich.“

RELENTLESS: Hier alles über das neue Album

Die LP ist das zweite Pretenders-Album in Folge, das in Zusammenarbeit zwischen Chrissie Hynde und James Walbourne entstanden ist. Walbourne hat bereits unter anderem mit Dave Gahan, Jerry Lee Lewis und The Rails zusammengearbeitet.

Produziert wurde das Werk von David Wrench und aufgenommen in den Battery Studios im Westen Londons. Die zwölf Tracks stehen für das, was Hynde als „The Pretenders Collective“ bezeichnet. Zu dieser erweiterten Band gehören James Walbourne (Gitarre), Kris Sonne (Schlagzeug), Chris Hill (Kontrabass), Dave Page (Bass) und Carwyn Ellis (Keyboards und Gitarren).

Auf dem 14. Longplayer findet sich auch eine Zusammenarbeit mit Jonny Greenwood (Radiohead, The Smile), der die Streicherarrangements beigesteuert und das zwölfköpfige Ensemble für den Schlusssong „I Think About You Daily“ dirigiert hat.

Tracklist:

01. „Losing My Sense Of Taste“

02. „A Love“

03. „Domestic Silence“

04. „The Copa“

05. „Promise Of Love“

06. „Merry Widow“

07. „Let The Sun Come In“

08. „Look Away“

09. „Your House Is On Fire“

10. „Just Let It Go“

11. „Vainglorious“

12. „I Think About You Daily“

Pretenders auf Tour – Live-Termin in Deutschland

Am Freitag, den 12. Mai, beginnt die Band eine ausverkaufte Tour in Großbritannien und Irland. Im Juni geht sie mit Guns n‘ Roses auf Europa-Tour inklusive einer Deutschland-Show: am 3. Juli kommen Pretenders nach Frankfurt am Main in den Deutsche Bank Park.

Das zuletzt erschienene Pretenders-Album HATE FOR SALE erschien am 17. Juli 2020.