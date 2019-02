Priests kommen mit neuem Album auf Tour – hier die Termine

2017 war ein gutes Jahr für die US-amerikanische Punkband Priests. Mit ihrem ersten Studioalbum NOTHING FEELS NATURAL landeten sie unter anderem bei „Pitchfork“ und „Billboard“ auf der Liste der besten Alben 2017. Sie spielten auf so großen Festivals wie Primavera, London Calling und Coachella und so kleinen Festivals wie dem Torstraßenfestival in Berlin. Am 5. April erscheint nun ihr neues Album THE SEDUCTION OF KANSAS.

Das neue Album wurde von John Congleton produziert, der auch schon mit St. Vincent und Angel Olsen gearbeitet hat. Außerdem bietet das Album Features mit der amerikanischen Multiinstrumentalistin Janel Leppin.

Am 8. März soll die Welttour der Priests starten und natürlich sind auch einige Termine in Deutschland vorgesehen – präsentiert vom Musikexpress:

Kooperation