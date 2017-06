Primavera Sound Festival 2017: Seht hier die Auftritte von Mac DeMarco, Angel Olsen und Co. im Live-Stream

Auf großen Festivals geschehen oft große Ereignisse: Am Mittwoch hat das Primavera Sound Festival 2017 in Barcelona begonnen, und eine nicht ganz unbekannte Band namens Arcade Fire hat ihren dortigen Headliner-Auftritt am Samstag zum Anlass genommen, zwei Tage vorher schon ein Vorab-Überraschungskonzert auf dem Festival zu geben und ihr neues Album EVERYTHING NOW anzukündigen. Als weitere Headliner wurden Bon Iver und Frank Ocean angekündigt, und obwohl Ocean seinen Auftritt kurzfristig absagte, wird es an musikalischer Vielfalt und Qualität beim Primavera auch 2017 nicht mangeln: Von Afghan Whigs und Aphex Twin über Broken Social Scene, Flying Lotus, Mac DeMarco und Kate Tempest bis hin zu Sleaford Mods, Sampha und The xx tritt in Barcelona wieder einmal ungefähr alles auf, was auch in der Welt von yours truly Musikexpress eine Rolle spielt.

Ehrensache also, dass wir Euch an dieser Stelle den Livestream des Primavera Sound Festival 2017 präsentieren. Das aktuelle Programm des Livestreams in der Übersicht:

Freitag, 2. Juni:

Channel 1 09:05 pm – WHITNEY 09:55 pm – SINKANE 10:50 pm – MAC DEMARCO 11:50 pm – BROKEN SOCIAL SCENE 00:55 am – RUN THE JEWELS 01:50 am – TYCHO Channel 2 09:05 pm – EL PETIT DE CA L’ERIL 09:50 pm – BELAKO 10:40 pm – THE GROWLERS 11:45 pm – DESCENDANTS 01:55 am – THE MAKE-UP 00:50 am – THE BLACK ANGELS

Samstag, 3. Juni:

Channel 1 09:05 pm – SLIM CESSNA’S AUTO CLUB 09:55 pm – WEYES BLOOD 10:45 pm –SONGHOY BLUES 11:45 pm – ANGEL OLSEN 00:50 pm – TBC 02:00 am – KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD Channel 2 09:05 pm – TBC 09:50 pm – TBC 10:45 pm – TBC 11:45 pm – TBC 01:00 am – TBC

Achtung: Da der Programmplan des Livestreams ständig aktualisiert wird, lohnt sich auch ein regelmäßiger Blick auf die Primavera-Streaming-Seite des Anbieters Red Bull direkt.

