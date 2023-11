„Das ist ein Lied, das wir während der Covid-Zeiten zusammen geschrieben haben“, erklärte Beck davor.

Während Becks Performance auf dem Primavera Sound Festival in Buenos Aires stieß überraschend der Blur– und Gorillaz-Sänger Damon Albarn auf der Bühne dazu. Sie spielten zur Freude der Besucher:innen ihren gemeinsamen Track „The Valley of The Pagans“ live, welcher auf dem Gorillaz-Album SONG MACHINE SEASON ONE: STRANGE TIMEZ zu finden ist.

„Das ist ein Lied, das wir während der Covid-Zeiten zusammen geschrieben haben“, sagte Beck, als er Albarn zu sich auf die Stage holte. „Wir müssen den Song nicht spielen“, witzelte der US-Sänger noch, bevor sie dann schließlich doch mit der gemeinsamen Performance loslegten und dafür eine Menge Applaus einheimsten.

„The Valley Of The Pagans“ ist der zweite Track des 2020 veröffentlichten Gorillaz-Albums SONG MACHINE SEASON ONE: STRANGE TIMEZ. Albarn und Beck arbeiteten später erneut für „Possession Island“ zusammen – einem Track, der nun auf der Gorillaz-LP CRACKER ISLAND zu finden ist.

„The Valley of The Pagans“ live:

Neben Beck, Pet Shop Boys und The Cure waren Damon Albarns Blur die Headliner des zweitägigen Festivals. Der Gig in Buenos Aires war zudem der Abschluss der Tour zu ihrem Album THE BALLAD OF DARREN.

Und auch Beck war zuletzt sehr beschäftigt. Der Alternative-Rocker war den größten Teil des Jahres 2023 auf Tournee und hat mit anderen Artists zusammengearbeitet. Neben seinem Feature auf CRACKER ISLAND wirkte Beck auch auf der neuesten LP FOR THAT BEAUTIFUL FEELING von The Chemical Brothers und deren vierter Single „Skipping Like A Stone“ mit. Er arbeitete außerdem mit Phoenix an ihrer Single „Odyssey“ mit, die vor der gemeinsamen US-Tour der beiden im Sommer veröffentlicht wurde.