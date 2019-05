Primavera Sound Festival 2019: Diese Shows könnt Ihr im Stream sehen und hören

Es ist wieder so weit: Am 30. Mai startet das Primavera Sound Festival 2019 in Barcelona. Bis zum 1. Juni treten im Parc Del Fòrum in der spanischen Hauptstadt so viele verschiedene hervorragende Acts auf, dass wir gar nicht wissen, wen wir zuerst nennen sollten: Erykah Badu, Future, Interpol, Cardi B, Janelle Monáe, Tame Impala, Solange, J Balvin, Rosalía – auch so können die Headliner eines großen Festivals 2019 aussehen. Außerdem am Start sind so große Namen wie James Blake, Deerhunter, Robyn, FKA Twigs, Danny Brown, Pusha T, Mac DeMarco, Modeselektor, Carly Rae Jepsen, Nas, Primal Scream, Liz Phair, Suede und Jarvis Cocker, Stereolab sogar zum ersten Mal gemeinsam sein 2009, ebenso wie interessante Newcomer: Slowthai, Peggy Gou, Tierra Whack, Snail Mail und 070 Shake, zum Beispiel.

Ihr wärt an diesem Wochenende also nicht nur wegen des guten Wetters gerne am Stadtstrand von Barcelona? Kein Wunder. Die gute Nachricht: Zumindest der Musik könnt Ihr relativ nah sein – zahlreiche Konzerte werden vom Primavera Festival im Stream gezeigt.

Auf Radio Primavera Sound werden von Donnerstag um 18 Uhr an unter anderem die Konzerte folgender Künstlerinnen und Künstler im zeitversetzt in Bild und/oder Ton gestreamt:

Miley Cyrus

Rosalía

Mac DeMarco

Robyn

Nas

Courtney Barnett

Jarvis Cocker

Kali Uchis

Nina Kraviz

Low

Cuco

Built To Spill

Stereolab

Big Thief

Primal Scream

Snail Mail

Little Simz

Weitere Stream-Bestätigungen sollen folgen, checkt am besten regelmäßig primaverasound.com/radio aus.

Das Primavera Sound findet vom 31. Mai bis 1. Juni 2019 in Barcelonas Parc del Fòrum statt. Das gesamte Line-up findet Ihr hier.