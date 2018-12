Primavera Festival 2019: Mehr als 50% weibliche Acts im Line-up

Jaja, die Diskussion um die Geschlechteraufteilung bei Festivals kann mitunter sehr ermüdend sein (vor allem, wenn man sich klar macht, dass sie nur eine der unzähligen Fratzen der Sexismusdebatte in der Musikbranche ist). Überhaupt, all diese Wörter wie „Genderquote“ und „Sexismus“ sind in ihrer ekligen Sperrigkeit wirklich etwas, worüber man ungerne nachdenken möchte. So ging es scheinbar auch den Bookern des „Hurricane“- und „Southside“-Festivals, die es schafften, in ihrer ersten Bandwelle exakt 0 Frauen unterzubringen – und es in der Zwischenzeit erklärt haben. Das Line-up des Nova Rock in Österreich ist ähnlich testosteronbeladen.

Das ist allerdings nichts wirklich Neues. In den vergangenen Jahren geisterten immer wieder Bilder von Festival-Line-ups durch die sozialen Medien, bei denen alle rein männlichen Acts vom Festivalplakat entfernt wurden. Was dann noch übrig blieb, war häufig ein gähnendes Nichts und kaum der Rede wert. Dazu passend beträgt der Frauenanteil in den Führungsetagen der Musikunternehmen in Deutschland nur 7,4 Prozent. Ja, das ist verdammt wenig.

Auch interessant Iceland Airwaves: Wie ein Festival Gender-Equality erreicht Umso schöner ist es, dass dieses Jahr endlich mehr Bewegung in die Diskussion zu kommen scheint. Die zweite Bandwelle von Hurricane und Southside etwa spülte einige Musikerinnen an, unter anderem die Rapperin Sookee, die sich vorher vehement für ein deutlich stärker durchmischtes Line-up ausgesprochen hatte. Das Iceland Airwaves Festival 2018 hatte bereits ein Line-up, das aus mehr als 50 Prozent weiblichen Acts bestand.