Prince Jackson verlobt: Sohn von Michael Jackson will Molly Schirmang heiraten

Michael Jacksons ältester Sohn hat sich nach acht Jahren Beziehung mit Molly Schirmang verlobt.

Prince Jackson, der älteste Sohn von Michael Jackson, hat seine Verlobung mit seiner langjährigen Freundin Molly Schirmang bekannt gegeben. Der Schauspieler und die Tennisspielerin sind seit 2017 ein Paar und haben ihre Beziehung bisher weitgehend privat gehalten. Am Dienstag, den 26. August, teilte Prince Jackson die Neuigkeit via Instagram.

Prince Jackson und Molly Schirmang: Acht Jahre Liebe bis zur Verlobung

Zu einem Beitrag mit mehreren Fotos schrieb der 28-Jährige: „8 Jahre hinter uns, auf viele weitere. Molly und ich haben viel Zeit miteinander verbracht und unglaubliche Erinnerungen geschaffen. Wir sind um die Welt gereist, haben unseren Abschluss gemacht und so viel gemeinsam gelernt. Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel in unserem Leben. Ich liebe dich, Babs.“

Die Bilder zeigen das Paar beim Knutschen, auf einer Wanderung, beim Kajakfahren und bei ihrem Abschluss an der Loyola Marymount University in Los Angeles. Auf einem weiteren Foto sitzen Prince Jackson und Molly Schirmang auf einer Bank neben seiner 95-jährigen Großmutter Katherine Jackson am Familiensitz Hayvenhurst in Encino, Kalifornien.

Intime Einblicke: So feierten Prince Jackson und Molly Schirmang ihre Liebe

Hommage an Michael Jackson: Prince Jackson über das Erbe seines Vaters

Dem Schauspieler ist Familie anscheinend sehr wichtig, so betonte er die Bedeutung von seiner und die seines verstorbenen Vaters in einem Interview mit „E! News“ 2022 wie folgt: „Ich mag es, mein Leben mit Liebe zu führen, so wie er es mich gelehrt hat. Ich versuche, jeden Tag mindestens einer Person zu helfen, und das fühle ich als eine Art, sein Erbe fortzuführen.“

Paris Jacksons Trennung: Familiäre Schlagzeilen im Doppelpack

Prince Jackson und Molly Schirmangs Verlobung kommt weniger als einen Monat, nachdem Prince’ Schwester Paris Jackson ihre Trennung von ihrem Verlobten Justin Long bekanntgegeben hatte.

