Sohn Prince über Michael Jacksons helle Hautfarbe: „Er war sehr unsicher“

Im Interview mit Mike Tyson spricht Prince Jackson erstmals über die äußerlichen Veränderung seines Vaters.

Vierzehn Jahre nach Michael Jacksons Tod ist sein Sohn Prince in Mike Tysons Podcast „Hotboxin with Mike“ zu Gast. Ex-Boxer Tyson erinnert darin an die körperlichen Veränderungen des „King of Pop“: „Er veränderte seine Haut, weil er weiß sein wollte, er veränderte sie, weil er leuchten wollte. Er wollte ein Licht sein.“

Prince Jackson bezweifelt dies jedoch und erzählt, dass die Veränderungen der Hautfarbe seines Vaters auf die Hautkrankheit Vitiligo zurückzuführen seien, an der sein Vater erkrankt gewesen sei – und bestätigt damit die offizielle Version. Vitiligo äußert sich durch unregelmäßige weiße Flecken auf der Haut.

Sohn Prince schließt jedoch nicht aus, dass das Bedürfnis zu „leuchten“ ebenfalls die Entscheidung unterstützt haben könnte, bedingt durch die „visionäre Natur seines Vaters“.

Der Video-Podcast von Mike Tyson und Prince Jackson:

Der 2009 verstorbene Michael Jackson hatte sich 1993 bereits in einer Talkshow mit Oprah Winfrey zu seiner Vitiligo-Erkrankung geäußert, in der er trotz seiner Veränderung klarstellte: „Ich bin stolz darauf, ein schwarzer Amerikaner zu sein. Ich bin stolz auf meine Herkunft. Ich bin stolz darauf, wer ich bin.“

Die Aufhellung seiner Hautfarbe war jedoch nicht alles, Jackson unterzog sich angeblich rund 100 Eingriffen, die unter anderem Lippen, Nase und Kiefer maßgeblich veränderten. Auslöser hierfür sei die schlechte Beziehung zu Vater Joseph Jackson gewesen. Der Blick in den Spiegel habe ihn immer an seinen Vater erinnert, was er nicht ertragen konnte. Dies ging aus Aufzeichnungen von Michael Jacksons langjährigem Freund und Manager Frank DiLeo hervor, die zu einer Biografie zusammengefasst wurden.