ProSieben kippt Show mit Bill und Tom Kaulitz nach nur einer Folge

„Die Superduper Show“ mit Bill und Tom Kaulitz wurde nach nur einer Folge abgesetzt.

Am Dienstag (17. September) wurde die erste Folge von „Die Superduper Show“ mit Bill und Tom Kaulitz ausgestrahlt – doch das Publikum hatte anscheinend wenig Interesse. Das Format, für das Katrin Bauerfeind als Präsentatorin und Moderatorin gewonnen werden konnte, war nicht in der Lage, die gewünschten Quoten erzielen.

Bill und Tom Kaulitz: Enttäuschende Einschaltquoten für die „Die Superduper Show“

Nicht einmal eine 500.000 Menschen hatten für die Premiere eingeschaltet, was für einen Primetime-Slot zu wenig ist. Zum Vergleich: Bei RTL startete „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ mit 1,14 Millionen sowie 10,4 Prozent beim jungen Publikum.

ProSieben hat deshalb jetzt offenbar die Reißleine gezogen und die Kaulitz-Zwillinge wieder aus dem Programm genommen – vorerst, wie es vom Sender heißt. Ursprünglich waren insgesamt vier Folgen geplant. Die anderen drei Episoden werden vorerst nicht im TV ausgestrahlt. „

,Die Superduper Show‘ hat am Dienstagabend ihr Publikum leider nicht gefunden. Deshalb nehmen wir die Show aus dem Programm. Wir glauben allerdings nach wie vor an das Potential der Show und bringen sie 2025 auf einem Sendeplatz zurück, der es Familien einfacher macht, die Show zu verfolgen“, erklärt ProSieben-Sprecher Christoph Körfer in einer Pressemitteilung. Stattdessen sollen nun auf dem freigewordenen Sendeplatz drei Wochen lang Spielfilme zu sehen sein.

„Die Superduper Show“ – worum geht es darin?

Erst Mitte Juni hatte ProSieben das neue Format mit Katrin Bauerfeind sowie Bill und Tom Kaulitz angekündigt. Zum Show-Konzept hieß es: „Fünf Prominente inszenieren jeweils eine verrückte Mini-Show. Das Besondere: Die kreativen Inspirationen und witzigen Ideen für die Mini-Shows kommen von Kindern. Das Studiopublikum entscheidet: Wer kreiert ,Die Superduper Show‘ des Abends?“

Dennoch läuft es für Bill und Tom Kaulitz weiterhin gut – ihre Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ wurde zumindest in Deutschland gut aufgenommen, die Dreharbeiten für eine weitere Staffel seien bereits in vollem Gange. Auf dem Streaming-Portal werden die neuen Folgen voraussichtlich 2025 zu sehen sein.