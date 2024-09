Was Bill Kaulitz mit schwulen Schafen zu tun hat

Der Tokio-Hotel-Sänger setzt sich jetzt für „Rainbow Wool“ ein.

Bill Kaulitz hat neben Band, Podcast und TV-Doku-Serie nun ein weiteres Projekt am Laufen. Und zwar wirbt der Tokio-Hotel-Frontmann für die erste „Rainbow Wool“-Kollektion. Dabei gibt es Caps, Aufnäher und Schnürsenkel zu shoppen, die mithilfe der Wolle von über 20 schwulen Böcken in Löhne, Nordrhein-Westfalen, gemacht werden konnten.

Seht hier Bill Kaulitz im Trailer zum Fashion-Launch:

Da schwule Schafe nicht für die Zucht genutzt werden können, werden die Tiere in der Regel umgebracht. Doch um dieses unnötige Töten der Schafböcke zu beenden, nimmt sie der Schäfer Michael Stücke zu sich, hegt und pflegt sie und hat mit der Hilfe ihrer Wolle „Rainbow Wool“ gegründet. Nun hat er die ersten Designs in seinem Onlinestore platziert – die Looks entstammen den Fashion-Visionen von Danny Reinke und Kilian Kerner.

Spenden für queere Vielfalt

Bill Kaulitz hält sein Gesicht für die „Rainbow Wool“-Kampagne ganz ehrenamtlich in die (Foto-)Kameras. Der 35-Jährige hat außerdem auch schon für zwei homosexuelle Schafe – Karl und Wolli – die Patenschaft übernommen. Eben alles für den guten Zweck: Die Einnahmen aus der Kollektion gehen gen „LSVD+-Verband Queere Vielfalt“.