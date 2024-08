Zweite Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ – Dreharbeiten bereits gestartet

Netflix hat die zweite Staffel der Doku-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ mit Bill und Tom Kaulitz bestätigt.

Mehr Hollywood, mehr Kaulitz! Das hat Netflix jetzt bestätigt. Es wird eine zweite Staffel der Reality-Doku-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ geben. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen haben bereits begonnen und sie sollen 2025 erscheinen.

Die erste Staffel, die im Juni 2024 auf Netflix startete, hat sich schnell als großer Erfolg erwiesen. Die Serie, die die Kaulitz-Zwillinge über einen Zeitraum von acht Monaten begleitet, erreichte sofort den ersten Platz in den deutschen Netflix-Charts und konnte sich seither konstant in den Top Ten halten. In der Doku wurden die beiden Musiker in ihrem Alltag begleitet. Zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tourbus-Abenteuern, Partys und persönlichen Dramen.

„Kaulitz & Kaulitz“: Das Drama geht weiter

In einem Clip auf dem Instagram-Kanal des Streamingdienstes verkündeten Bill und Tom freudig, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel bereits laufen:

Die Brüder stehen vor einer großen Werbetafel auf dem Sunset Boulevard in Los Angeles. „The Party has arrived!“, jubeln sie.

Die erste Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ endete offen, was die Fans bereits auf eine mögliche Fortsetzung hoffen ließ. Die Frage „Fortsetzung folgt?“ am Ende der letzten Episode deutete bereits auf eine Staffel zwei hin.

Mögliche Themen liefern die 34-jährigen seit Wochen: die kürzliche Überschwemmung von Bill Kaulitz Haus in Los Angeles, der Kölner Christopher Street Day, bei dem Bill einen Schauspieler küsste oder auch die Ehe von Tom und Heidi Klum.

Ein weiteres großes Thema wird wahrscheinlich die Entwicklung der Beziehung zwischen dem Frontmann von Tokio Hotel und Marc Eggers sein. In der ersten Staffel hatte der Influencer eine zentrale Rolle, allerdings verriet Bill Kaulitz in einem Interview, das er aktuell keinen Kontakt mehr zu ihm hat.

Selbst kritische Stimmen können die Geschwister nicht stoppen

Trotz der positiven Resonanz in Deutschland gab es auch kritische Stimmen aus dem englischsprachigen Raum. Die britische Tageszeitung „Telegraph“ bemängelte, dass die Doku-Serie inhaltlich wenig Substanz habe und sich zu sehr auf die Inszenierung der Zwillinge konzentriere. Dennoch zeigt der anhaltende Erfolg, dass das Format besonders in Deutschland gut ankommt.

Die zweite Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ wird voraussichtlich im Sommer 2025 auf Netflix veröffentlicht. Wie bei der ersten Staffel wird mit einer Drehzeit von mehreren Monaten gerechnet. Der genaue Starttermin ist noch nicht bekannt.