Über KI-Nachahmungen seines Stils: „Es ist, als würde ein Roboter dir deine Menschlichkeit nehmen.“

Diskussionen um die Nutzung Künstlicher Intelligenz in den kreativen Bereichen sind in neuester Zeit vermehrt in den News zu lesen. Nun schließt sich auch Regisseur und Künstler Tim Burton den Kritiker:innen von KI an, nachdem ein Buzzfeed-Artikel mit einem Programm seinen unverwechselbaren Stil nachahmte.

„Sie ließen eine KI meine Versionen von Disney-Charakteren erschaffen“, sagt Burton dazu gegenüber „The Independent“. „Ich kann gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt. Es erinnert mich daran, wenn andere Kulturen sagen ‚Mach kein Foto von mir, das nimmt mir meine Seele‘.“

„Das saugt dich aus“, fährt der Regisseur fort. „Es nimmt dir etwas von deiner Seele, deiner Psyche. Das ist sehr verstörend, besonders wenn es mit dir selbst zu tun hat. Es ist, als würde ein Roboter dir deine Menschlichkeit nehmen, deine Seele.“

Damit gesellt sich Burton zu mehreren Regisseuren, die ein kritisches Auge auf die Nutzung der KI in der Kunst werfen, denn auch Wes Anderson, James Cameron und Charlie Kaufman teilten zuvor ihre Gedanken zu der Entwicklung der kreativen Industrien. Auch Musiker wie Nick Cave, John Lydon und Brian May drückten Besorgnis über Aussichten auf die Zukunft ihrer Branche aus.

KI steht auch im Zentrum der anhaltenden Streiks der „Writer’s Guild of America“ (WGA). Drehbuchautor:innen verlangen, dass Regeln für die Nutzung von KI-Programmen aufgestellt werden, um ihre Berufe zu schützen. Tim Burtons eigenes Projekt, eine Sequel zu dem Film „Beetlejuice“, wurde durch diese Streiks lahmgelegt. Jedoch meint der Regisseur, es würde nur noch anderthalb Tage zur Fertigstellung des Filmes benötigen.