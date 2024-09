R.E.M. veröffentlichen zum Wahltag WE ARE HOPE DESPITE THE TIMES

R.E.M. bringen jetzt die Compilation heraus, um zum Informieren und Wählen zu animieren.

Anlässlich des Nationalen Wahltages haben R.E.M. eine digitale Compilation mit dem Titel WE ARE HOPE DESPITE THE TIMES herausgebracht. Diese Zusammenstellung umfasst 18 Tracks der Band und greift dabei zentrale Themen wie Aktivismus und soziale Verantwortung auf. Die Veröffentlichung soll die Bedeutung der Teilnahme am demokratischen Prozess betonen und die Menschen dazu ermutigen, ihre Stimme bei den bevorstehenden Wahlen abzugeben.

Hoffnung machen und zum Wählen anregen

Die Compilation vereint eine Reihe von Songs, die das Engagement der Band für soziale und politische Themen widerspiegeln. Unter den enthaltenen Titeln finden sich Klassiker wie „World Leader Pretend“, „Fall On Me“, „Welcome To The Occupation“, „Drive“, „Finest Work Song“ und „It’s the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)“.

Der Titel WE ARE HOPE DESPITE THE TIMES ist von der Liedzeile „We are young despite the years / We are concern, we are hope despite the times“ aus dem Song „These Days“ des Albums LIFES RICH PAGEANT (1986) entnommen. Diese besagten Songzeilen unterstreichen nämlich das zentrale Thema, was R.E.M. mit der Veröffentlichung auch pushen wollen: Trotz der Herausforderungen und Unsicherheiten, die die Gegenwart prägen, bleibt die Hoffnung auf eine bessere Zukunft bestehen.

Tracklist von WE ARE HOPE DESPITE THE TIMES:

„Pop Song ’89“

„These Days“

„I Believe“

„Fall On Me“

„Welcome to the Occupation“

„World Leader Pretend“

„Drive“

„Begin The Begin“

„Finest Worksong“

„Exhuming McCarthy“

„Just a Touch“

„Cuyahoga“

„Disturbance At The Heron House“

„Swan Swan H“

„Ignoreland“

„Stand“

„It’s the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)“

R.E.M. appellieren an ihre Fans, sich auf den Websites „vote.gov“ oder auch „headcount.org“ zu informieren, sich zu registrieren oder auch ihre Wahlinformationen zu aktualisieren. Michael Stipe und seine Band erhoffen sich so, einen positiven Beitrag zur Stärkung der Demokratie leisten und die Bedeutung des Wahlrechts hervorheben zu können.