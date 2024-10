Yorke über Fan-Wunsch einer Radiohead-Rückkehr: „Interessiert mich einen Fliegenschiss“

Nach Aussagen von Jonny und Colin Greenwood zur Zukunft von Radiohead: Was hat der Frontmann zu sagen?

Thom Yorke hat sich in einem Interview zur Zukunft seiner Band Radiohead geäußert. Angesprochen darauf, ob es ihn kümmere, wie sehr sich seine Fans eine Rückkehr wünschten, sagte der 56-Jährige: „Ich bin mir dessen nicht bewusst und es interessiert mich auch einen Fliegenschiss.“

„Wir haben es uns verdient, das zu tun, was für uns Sinn ergibt“

Yorke scheint seine Prioritäten gesetzt zu haben: The Smile. Die Projekt-Band zusammen mit Gitarrist Jonny Greenwood und Drummer Tom Skinner veröffentlichte im Oktober ihr neues Album CUTOUTS. Bereits die zweite Platte dieses Jahr und die dritte in drei Jahren. Dieser Output veranlasste viele Fans zu der Annahme, Radiohead pausiere auf unbestimmte Zeit, damit Yorke und Greenwood sich weiterhin auf The Smile konzentrieren könnten.

Im Gespräch mit „Double J“ erhärtete sich dieser Verdacht jetzt. Thom Yorke erklärte, seine Radiohead-Kollegen und ihm gebühre ein wenig Freiraum für ihre eigenen Projekte. „Ich will niemanden beleidigen und bedanke mich für das Interesse. Aber ich denke, wir haben uns das Recht verdient, das zu tun, was für uns Sinn ergibt. Ohne uns erklären zu müssen oder der veralteten Vorstellung von irgendjemandem Rechenschaft ablegen zu müssen, was wir tun sollten“, so Yorke.

Wie man verschwindet – aber nicht komplett

Und dennoch: Radiohead trafen sich im Sommer dieses Jahr zu gemeinsamen Proben. Das bestätigte gegenüber „NME“ sowohl Jonny Greenwood als auch sein Bruder und Radiohead-Bassist Colin: „Wir haben vor zwei Monaten in London geprobt, nur um die alten Songs zu spielen, und es hat wirklich Spaß gemacht.“ Auf die Proben angesprochen reagierte Thom Yorke im „Double J“-Interview kühl: „Ja, ich glaube nicht, dass ich dem etwas hinzuzufügen habe.“

Die Mitglieder des Quintetts, das sich bereits 1985 in Oxford gründete, haben ihre Fühler allesamt schon anderweitig ausgestreckt. Seit ihrem immer noch aktuellen Album A MOON SHAPED POOL von 2016 war Jonny Greenwood außer mit The Smile vor allem mit dem Komponieren von Filmmusik beschäftigt. Colin Greenwood veröffentlichte im Oktober ein neues Fotobuch mit dem Titel: „How to Disappear: A Photographic Portrait of Radiohead“. Außerdem ist er zur Zeit Tour-Bassist von Nick Cave.

Gitarrist Ed O’Brien und Drummer Philip Selway haben beide ihre Soloplatten herausgebracht. Und Thom Yorke? Der geht jetzt wieder auf Solo-Tournee. In Neuseeland, Australien, Singapur und Japan. „Auf der Bühne werden ein paar Maschinen, eine Gitarre, ein Klavier und ich selbst stehen. Wenn es funktioniert, wird es sich hoffentlich von selbst erklären“, so der Sänger und Songschreiber.