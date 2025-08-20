„Protziger Umkleideraum eines Wrestlers“: Jack White disst Trumps Office

Spotify führt neuen Mix-Modus für Premium-Nutzer:innen ein

Jack White hat sich erneut kritisch zu Donald Trump geäußert. Der ehemalige Frontmann der White Stripes reagierte auf Bilder der jüngsten Umgestaltung des Oval-Office und bezeichnete die Neugestaltung auf Instagram als „vulgär“ und „protzig“.

Kritik an der goldenen Neugestaltung des Oval-Office

Bereits im März wurden Fotos der renovierten Innenräume des Weißen Hauses veröffentlicht. Diese zeigen zahlreiche goldene Spiegel, Rahmen und Verzierungen. Zwar ist es üblich, dass Präsidenten gestalterische Veränderungen an den Räumen vornehmen, doch Trumps Version stieß auf besonders viele kritische Stimmen. Beobachter:innen bemängelten gegenüber „CNN“ eine Überladung mit goldenen Elementen, die nicht zum historischen Charakter des Gebäudes passten.

Jack Whites schrieb auf Instagram dazu: „Schaut euch an, wie Trump das historische Weiße Haus verwandelt hat. Es ist jetzt ein vulgärer, vergoldeter und protziger Umkleideraum eines Wrestlers.“ Zudem zog er Parallelen zur satirischen Zukunftsvision des Films „Idiocracy“.

Jack White machte sich auf Instagram Luft:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Trump selbst erklärte im Sommer auf Instagram, er habe die Ausstattung persönlich ausgesucht und sei „sehr stolz“ darauf. Barbara Res, früher Vizepräsidentin der Trump Organization, erzählte der „Washington Post“ es spiegele Trumps Vorliebe für Vergoldungen sein Verständnis von „Klasse“ und „Wohlstand“ wider.

Frühere Kritik und rechtliche Auseinandersetzungen

Whites Kritik reiht sich in eine Serie öffentlicher Stellungnahmen des Musikers zu Trump ein. 2024 verklagte er gemeinsam mit Meg White das Wahlkampfteam des Ex-Präsidenten wegen der unerlaubten Nutzung des Songs „Seven Nation Army“ in einem Kampagnenvideo. Auch bei Konzerten nutzte er mehrfach Songtexte, um Trump und dessen Politik anzugreifen.