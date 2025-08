Donald Trump über Sydney Sweeney: „Die HEISSESTE Werbung überhaupt“

Nach ihrer kontroversen Werbung für „American Eagle“ schaltet sich nun auch der US-Präsident ein.

Der Trubel um „Euphoria“-Schauspielerin Sydney Sweeney nimmt weiter zu. Sie ist aktuell Teil einer Werbekampagne des Modelabels „American Eagle“. Das dazugehörige Video geht derzeit in den sozialen Medien viral und sorgt für einen regelrechten Shitstorm. Der Jeansmarke, aber auch ihr wird Rassismus unterstellt. Nun hat sich US-Präsident Donald Trump zu Sydney Sweeney und dem Werbespot geäußert.

Sydney Sweeney ist registrierte Republikanerin

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Schauspielerin als registrierte Republikanerin für die US-Wahl 2024 eingetragen ist. Das geht aus öffentlich einsehbaren Unterlagen hervor. Über seine Plattform Truth Social erklärte Trump nun seine Unterstützung für Sweeney.

„Sydney Sweeney, eine registrierte Republikanerin, hat die ‚HEISSESTE‘ Werbung, die es gibt“, schreibt Donald Trump. „Sie ist für American Eagle, und die Jeans ‚gehen weg wie warme Semmeln‘. Hol sie dir, Sydney!“

„American Eagle“ betonte in einem Statement vom 2. August, dass es sich bei dem Slogan „Sydney Sweeney Has Great Jeans“ ausschließlich um die Jeans selbst und ihre Geschichte drehe und nicht etwa um menschliche Gene. In dem Werbevideo lässt sich das Wort „jeans“ jedoch auch als „genes“ verstehen, was im Netz für Irritation und Kritik sorgte.

Erneuter Seitenhieb gegen Taylor Swift

Im selben Zug teilt Trump erneut gegen US-Megastar Taylor Swift aus. Dazu schreibt er:

„Schauen Sie sich nur die Woke-Sängerin Taylor Swift an. Seit ich die Welt darauf aufmerksam gemacht habe, was sie ist, indem ich auf TRUTH gesagt habe, dass ich sie nicht ausstehen kann (HASS!), wurde sie beim Super Bowl ausgebuht und ist NICHT MEHR HEISS. Das Blatt hat sich ernsthaft gewendet – WOKE zu sein ist etwas für Verlierer, Republikaner zu sein ist das, was man sein will.“

Anhaltende Fehde zwischen Trump und Swift

Donald Trumps Kritik an Taylor Swift reicht bis in den Wahlkampf 2024 zurück. Die Sängerin hatte sich damals öffentlich hinter Kamala Harris gestellt und erklärt, dass man in diesem Land so viel mehr erreichen könne, wenn man von Ruhe statt Chaos geführt werde.

Sydney Sweeney hat sich bislang nicht zur Kontroverse rund um die Werbung und ihre Person geäußert.