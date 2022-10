Pulp kündigen Termine für Reunion-Tour an

Zehn Jahre nach ihrer letzten Reunion-Tour kehren Pulp erneut auf die Bühne zurück. Schon im Juli hatte Frontmann Jarvis Cocker das Comeback angekündigt, jetzt gab die legendäre Britpop-Band auch Termine für die Tour bekannt: Von Mai bis Juli 2023 werden Pulp insgesamt zehn Konzerte in Großbritannien und Irland spielen.

Empfehlung der Redaktion Pulp-Comeback: Jarvis Cocker verkündet Reunion-Konzerte für 2023

Auf der „This is What We Do For an Encore Tour“ spielen Pulp außer im heimischen Sheffield auch in London und auf Festivals in Glasgow und Suffolk. Tickets gibt es ab Freitag, dem 4. November zu kaufen. „Eine Zugabe geschieht, wenn die Menge genug Lärm macht, um die Band zurück auf die Bühne zu holen“, sagte Jarvis Cocker. „Also… wir spielen 2023 in Großbritannien und Irland. Kommt mit und macht Lärm.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @jarvisbransoncocker geteilter Beitrag

Bassist Steve Mackey wird allerdings nicht Teil der Reunion sein. „Pulp ist ein sehr wichtiger Teil meines kreativen Lebens… und ich bin außerordentlich stolz auf das Werk, das wir zusammen geschaffen haben“, schrieb er in einem Statement. Er wolle sich aber auf seine eigenen Musik-, Film- und Fotografieprojekte konzentrieren. „Ich wünsche Candy, Nick, Mark und Jarvis alles Gute für die kommenden Auftritte“, schrieb Mackey.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von STEVE MACKEY (@steve__mackey)

Ihr letztes Album veröffentlichten Pulp 2001 mit WE LOVE LIFE. Schon 2011 kehrte die Band für eine erste Comeback-Tour zurück. Unter anderem spielten sie ein Überraschungskonzert in Glastonbury und einen Headliner-Auftritt bei Reading & Leeds. 2013 erschien mit der Single „After You“ der bisher letzte neue Song der Band.

PULP live in 2023