Pulp: Die DIFFERENT-CLASS-30th-Anniversary-Watchparty steht an

Ihr legendärer Glastonbury-Auftritt wird im Rahmen einer Jubiläumsparty noch mal in aufgefrischter Tonqualität gezeigt. Hier alle Infos zum Event.

DIFFERENT CLASS von Pulp kommt in erweiterter Neuauflage heraus. Die Platte, die erstmals 1995 erschien, ist ab 24. Oktober 2025 in der neu aufgelegten Fassung unter dem Titel DIFFERENT CLASS – 30th ANNIVERSARY EDITION erhältlich. Das Ganze wird als 4-LP-Set und im Doppel-CD-Format herausgebracht und enthält zusätzlich einen vollständigen Mitschnitt des Auftritts von Pulp beim Glastonbury Festival 1995. Grund genug, um die Special Edition am Donnerstag, 23. Oktober, mit einer großen Feier in der Berliner Bar 19:77 willkommen zu heißen.

Eine Zeitreise in die 90er

Was genau geplant ist: Eine Zeitreise zurück ins Jahr 1995 mithilfe eines Screenings des Headliner-Gigs von Pulp beim Glastonbury Festival am 24. Juni 1995. Denn dieser Auftritt ebnete den Weg für ihr Album DIFFERENT CLASS, das sie auch international bekannt machte.

Schließlich gibt’s zum Re-Release Platte und Gig in aufgefrischter Tonqualität zu erleben. Jarvis Cocker sagt über die 45-U/min-Doppelalbum-Version von DIFFERENT CLASS, sie werde mit erheblich verbesserten Klang daherkommen. Konkret heißt es laut Pressemitteilung vom Kopf der Band zur LP: „Wir waren davon besessen, dass dies unser ‚Pop‘-Album war – wir hatten endlich etwas ‚Popularität‘ erreicht, als ‚Common People‘ ein Hit wurde – und wie jeder weiß, enthalten alle Pop-Alben zwölf Songs: sechs Titel pro Seite. Das einzige Problem: Dadurch betrug die Spielzeit der Platte 53 Minuten. Man sagte uns, dass dies die Audioqualität der Vinylplatte beeinträchtigen würde – aber uns war es wichtiger, die Qualität unseres Pop-Traums nicht zu beeinträchtigen.“ Und weiter: „Jetzt, 30 Jahre später, ist es endlich möglich, DIFFERENT CLASS in seiner ganzen Pracht zu hören.“

Wer kann beim Pulp-Quiz mithalten?

Hier werden Fans zueinander finden: Denn neben dem Glastonbury-Gig gibt es aber auch ein Quiz, bei dem alle Rätselfreudigen teilnehmen und ihr Wissen rund um Pulp testen können.

Alles for free und mit Zeit zum Tanzen

Der besondere Pulp-Abend ist komplett kostenlos – es muss sich nur hier vorab angemeldet werden. Plus: Über den Konzertmitschnitt hinaus gibt es einiges an Tanzmusik dank Karrera-Klub-DJ Spencer, der Hits der 90er verspricht.

Alle wichtigen Infos zur DIFFERENT-CLASS-30th-Anniversary-Watchparty im Überblick:

Wann: 23. Oktober 2025

23. Oktober 2025 Wo: Bar 19:77, Finowstraße 24 / Ecke Weserstr. 159, 12045 Berlin

Bar 19:77, Finowstraße 24 / Ecke Weserstr. 159, 12045 Berlin Ablauf: 19:30 Uhr Einlass / 20:00 Uhr Beginn Britpop Quiz, moderiert von Torsten Groß / 21:15 Uhr Beginn Screening Glastonbury-Set / 22:15 Uhr Siegerehrung Britpop Quiz / 22:30 Uhr DJ Spencer / Karrera Klub