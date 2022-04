„Pussy Power“: Katja Krasavice veröffentlicht bislang erfolgreichstes Album 2022

Foto: Getty Images, TF-Images. All rights reserved.

Katja Krasavice feiert mit ihrem Album PUSSY POWER einen großen Erfolg. Sie toppt in der Sonderauswertung von GfK Entertainment genreübergreifend alle chartrelevanten Alben im 1. Quartal 2022 . Damit übertrumpft Krasavice die Rapper Casper (ALLES WAR SCHÖN UND NICHTS TAT WEH, Platz zwei) und Gzuz (GROSSE FREIHEIT, Platz vier) sowie die Bands Scorpions (ROCK BELIEVER, Platz drei) und ABBA (VOYAGE, Platz fünf).

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Offizielle Deutsche Charts (@offizielledeutschecharts)



Empfehlung der Redaktion Katja Krasavices Album PUSSY POWER auf Platz 1 der deutschen Album-Charts

Drei Nummer-1-Alben in zwei Jahren

PUSSY POWER stellt ihr drittes Nummer-1-Album in Folge dar. Zuvor veröffentlichte sie ihr Debütalbum BOSS BITCH 2020, auf welches EURE MAMI ein Jahr später folgte. Außerdem konnte die Rapperin, die 1996 in Teplice, Tschechien geboren wurde, bereits vier Nummer-1-Singles verbuchen: RAINDROPS, PUSSY POWER, den Remix zu BEST FRIEND und HIGHWAY.

Rapperin, YouTuberin, Bestseller-Autorin, Reality-TV-Star

Vor ihrer musikalischen Karriere war Krasavice seit 2014 auf ihrem YouTube-Kanal aktiv. Dort postete sie Videos zu den Themen Lifestyle und Sexualität. Außerdem nahm sie 2018 an der sechsten Staffel von „Promi Big Brother“ teil. Nach dem Ausflug ins Reality-TV konzentrierte sich Katja Krasavice schließlich auf ihre Musikkarriere: Im Juli 2019 unterschrieb sie einen Deal bei Warner Music. Darüber hinaus erschien im Juni 2020 ihr erstes Buch DIE BITCH BIBEL, welches in der „Spiegel“-Bestsellerliste der Sachbücher auf den zweiten Platz kletterte.

+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++