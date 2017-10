Queen: Hört hier bisher unveröffentlichte Versionen von „We Will Rock You” und „We Are The Champions”

In diesem Jahr wird das sechste Album NEWS OF THE WORLD von Queen 40 Jahre alt. Das Album zählt zu den weltweit meistverkauften Studioalben der Band. Pünktlich zum Jubiläum teilen Queen bisher unveröffentlichte Versionen von „We Will Rock You” und „We Are The Champions” – die wohl berühmtesten Singles des Albums.

Die Songs sind Teil einer Neuauflage von NEWS OF THE WORLD, die am 17. November erscheint. Sie soll das Original-Album auf Vinyl und CD beinhalten sowie diverse Bonus Tracks und eine neue Dokumentation der „NEWS OF THE WORLD"-Tour von 1977 durch die USA. Darüberhinaus enthält das Set eine CD mit dem Titel „Raw Sessions" mit anderen Versionen von allen elf Songs des Albums. Vorab können bereits die Versionen von „We Will Rock You" und „We Are The Champions" im Stream gehört werden. Die Versionen beinhalten Gitarrenparts, die bei der Aufnahme des Albums geändert wurden. Auf „We Will Rock You" spielt Brian May ein deutlich anderes Gitarrensolo, als beim späteren Original. „Every lead vocal is different, as are most of the lead guitar parts and a great many other instrumental details", heißt es in einem Statement der Band.