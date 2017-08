Queens of the Stone Age: Die 7 goldenen Regeln des Josh Homme (Video)

Am 25. August ist mit VILLAINS das siebte Album der Queens Of The Age erschienen. Aus diesem Anlass haben wir mit Bandchef Josh Homme in ausführliches Gespräch führt. Darin ging es unter anderem um die unterschätzte Seite von Iggy Pop, um die Sinnlosigkeit von Facebook und Instagram, um Überraschungsprozent Mark Ronson, um Courtney Love, weil er wie sie nicht enden will und darum, was Josh Homme in Zukunft keinesfalls wieder machen will. Unser komplettes ME-Gespräch, das zuerst in der aktuellen Ausgabe des Musikexpress erschienen ist, könnt Ihr hier nachlesen. Im folgenden Video versammeln wir sieben goldene Regeln, die Josh Homme befolgt und die er uns, neben vielen anderen Weisheiten, im Interview verraten hat:

Video: Ines Punessen