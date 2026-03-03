Quentin Tarantino dementiert selbst: Gerüchte über seinen Tod sind Fake News

Auf X kursierten Berichte, dass Quentin Tarantino bei iranischen Angriffen in Israel gestorben sei. Der Regisseur meldete sich persönlich zu Wort.

Derzeit eskaliert die Lage im Nahen Osten. Bereits seit Monaten geht der Iran brutal gegen Demonstrant:innen vor, die ein Ende des Regimes fordern. Nun mischt sich eine Allianz aus den USA und Israel ein und attackiert den Iran. Dabei wurde das ehemalige geistliche Oberhaupt des Irans, Ayatollah Ali Khamenei, bei einem Bombenangriff getötet. Seitdem greift der Iran auch Israel an. Im Zuge dessen kursieren wilde Spekulationen um Kult-Regisseur Quentin Tarantino. Der meldet sich nun selbst zu Wort.

Meldungen über Quentin Tarantinos Tod

Der Filmemacher und seine Familie verbringen bekanntermaßen die Hälfte ihrer Zeit in seiner Heimatstadt Los Angeles und die andere Hälfte in Israel. Seine Frau Daniella Pick ist Schauspielerin und Musikerin und stammt aus Israel. Das Ehepaar hat zwei gemeinsame Kinder.

Seitdem die USA und Israel den Iran mit Bombenangriffen attackieren, bei denen mehrere hochrangige iranische Militärs und Politiker getötet wurden, macht der Iran aus seinem Verteidigungsanspruch keinen Hehl und schlägt zurück. Dabei wurden mehrere amerikanische und israelische Basen weltweit mit Bombenangriffen attackiert, darunter auch Ziele auf israelischem Boden. Zur selben Zeit befand sich Quentin Tarantino mit seiner Familie in der israelischen Stadt Tel Aviv. In der Folge machten auf X mehrere Meldungen die Runde, dass der „Kill Bill“-Regisseur und seine Familie bei den iranischen Angriffen ums Leben gekommen seien. Diese ließen Fans in Schock zurück. Als Quelle für die Meldung wurde „Deadline“ zitiert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Quentin Tarantino dementiert Gerüchte

Kurz darauf meldete sich laut „TMZ“ der 62-Jährige zu Wort und dementierte sämtliche Gerüchte über seinen Tod. Demnach soll eine dem Regisseur und seiner Familie nahestehende Quelle dem Medium mitgeteilt haben, dass es allen gut gehe und es sich bei den Berichten tatsächlich um Fake News handele. Fans können also aufatmen.

Quentin Tarantino berichtete in jüngerer Vergangenheit, er genieße das Leben in Israel trotz des bereits seit Jahren andauernden Konflikts in der Region. Die falschen Gerüchte um seinen Tod können damit nur mit seinem persönlichen Bezug zu Israel einhergegangen sein.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zudem machten weitere Bilder von Quentin Tarantino in einem Bunker die Runde, in welchem er angeblich Schutz vor einschlagenden Bomben suchte. Auch diese Bilder stellten sich als Fake heraus.