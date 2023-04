Questlove versteigert Schallplatten für den guten Zweck

Der Schlagzeuger und Produzent Questlove möchte einen Teil seiner beachtlichen Vinyl-Sammlung – er nennt über 200.000 Platten sein Eigen – für den guten Zweck versteigern, wie „Billboard“ zuerst berichtete. Die Gewinne, die durch die Auktion erzielt werden, möchte Ahmir Khalib Thompson, wie Questlove mit bürgerlichem Namen heißt, an das Future of Food Entrepreneurship Program und den Food Education Fund spenden.

Die Auktion wird per Livestream auf der Plattform „Whatnot“ stattfinden. Währenddessen haben Fans die Chance, einen Trip zum A-1 Record Shop in New York City mit Questlove zu gewinnen. Stattfinden soll das Spektakel am 7. April, um 21:15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Questlove wird, neben vielen weiteren, seltene Alben wie HEAR, SENSE, FEEL (1972) von The Awakening, SALT OF THE EARTH (1974) von Soul Searchers und HOT PANTS (1971) von James Brown zur Auktion freigeben.

Questlove wurde bekannt als der Schlagzeuger der richtungsweisenden HipHop-Gruppe The Roots. Das Album THINGS FALL APART aus dem Jahre 1999 gilt als zeitloser Klassiker. In den USA erreichte es Platin-Status. Außerdem arbeitete Questlove als Produzent an Alben von Künstler:innen wie D’Angelo, Erykah Badu und Jay-Z mit, um nur ein paar zu nennen.