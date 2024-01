Udo Lindenberg versteigert Kunstwerk für einen guten Zweck

75.200 Euro gehen durch den Verkauf an die Hamburger Arche.

Udo Lindenberg ist nicht nur als Musiker, sondern auch als Künstler unterwegs. Sein Gemälde „Wir ziehen in den Frieden“, das zuletzt im Bundesrat ausgestellt war, wurde nun für den guten Zweck versteigert. Der hohe fünfstellige Erlös wird an die Hamburger Arche gespendet und soll für die Essens-Angebote für Kinder und Jungendliche eingesetzt werden.

„Das ist wirklich eine sensationelle Summe“

Lindenbergs Kunstwerk mit dem unverkennbaren Peace-Zeichen zierte im letzten Jahr die Räumlichkeiten des Bundesrats als Leihgabe. Seit Wochenanfang hatten Kunstliebhaber die Möglichkeit, dieses Bild bei einer Auktion zu erwerben. Dabei kam der gesamte Erlös der Arche Hamburg zugute. Vor einigen Tagen sagte der 77-Jährige gegenüber „Bild“, dass ein Verkauf von 65.ooo Euro schön wäre. In den letzten Momenten der Auktion überboten sich die Bieter gegenseitig. Als die Auktion am Mittwoch (17. Januar) um 17 Uhr zu Ende war, fand das Gemälde schließlich einen Besitzer zum Preis von 75.200 Euro. „Danke den Meistbietenden! Dank Dir helfen wir vielen alleingelassenen Kiddies über die Super-Arche in etlichen Hamburger Stadtvierteln“, sagte Lindenberg.

Tobias Lucht, Leiter der Arche Hamburg, äußerte seine Begeisterung über die erzielte Summe gegenüber „NDR“: „Das ist wirklich eine sensationelle Summe.“ Weiter erklärte er, dass die Arche Hamburg das Geld gerne für ihre Essens-Angebote nutzen würde. Angesichts der großen Anzahl von Kindern, die täglich die drei Hamburger Archen besuchen, sei die Organisation kontinuierlich auf Spenden angewiesen, um die Grundversorgung sicherzustellen.

Lindenbergs „giganto 2m/ 1.50m Gemälde“

Das Gemälde wurde von Lindenberg signiert. Im Fokus des Bildes steht ein großes Symbol des Friedens, das aus Gesichtern verschiedenster Menschen zusammengesetzt ist. Neben dem Titel sind auf der Kunst einprägsame Botschaften wie „Gebt dem Frieden eine Chance“, „Sofortige Abrüstung!“, „Menschen – Familie“ und „Liebe“ zu entdecken. Darüber hinaus sind die charakteristischen Figuren des Musikers zu sehen, die Sektgläser in den Händen halten oder das Friedenssymbol zeigen. Auf Instagram kommentierte der 77-Jährige dazu: „Unsere Vision, die eines Tages Realität werden muss – die große menschliche Gemeinschaft, die über alle Kontinente, Grenzen und Kulturen hinweg zusammenhält.“

Seht das Bild hier: