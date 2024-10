Raab haut Rap-Part bei Ski-Aggu-Konzert raus

Raab gastiert in Köln beim Konzert von Rapper Ski Aggu. Dort rappt er nicht nur, sondern hat auch noch einen Kölner Klassiker parat.

Rapper Ski Aggu ist immer für eine Feature-Überraschung gut. Am Montagabend (21. Oktober) schaffte der 26-jährige Berliner das mit einem besonderen Gast auf seinem „Die letzte Tour“-Stopp in Köln. Für den Song „Deutschland“ betrat Entertainer Stefan Raab die Bühne.

Im Kölner Palladium kochte die Stimmung beim Erscheinen des Ex-TV-Total-Stars fast über. Der 58-Jährige verblüffte vor allem mit seinem Rap-Part im Song „Deutschland“. Dort trug er die Zeilen der in der Studioversion des Titels gastierenden Rapperin Ikkimel vor. Inklusive der Line „So guck‘ ich immer, wenn ich will, dass man mich f*ckt“. Im Netz finden sich dazu zahlreiche Fan-Videos.

Raab: „Zeigt dem Aggu mal, was ‘ne richtige Hardcore-Party ist, okay?“

Der gebürtige Kölner Raab ließ es sich darüber hinaus nicht nehmen, das Publikum mit einem zünftigen Karnevals-Schlager zu beschallen. Nur mit einem Akkordeon am Mikrofon stimmte er den Klassiker „Denn wenn et Trömmelsche jeit“ an und brachte die feierfreudige Masse in der Halle zum Mitsingen. Ski Aggu hielt den Moment sogar selbst in einem Video auf TikTok fest.

Der Gastauftritt am Montagabend kam nicht von ungefähr. Die beiden ungleichen Musiker, die altersmäßig ein bis zwei Generationen voneinander trennt, kennen sich schon länger. Ski Aggu wirkte zuletzt zusammen mit Sido auf Stefan Raabs neuem Song „Pa aufs Maul“ zum TV-Comeback. Die Single erreichte in Deutschland Platz eins der Charts. Mit genau diesem Stück betrat der „Du gewinnst hier nicht die Million“-Showmaster auch in Köln die Bühne.

Im Vergleich zum wachsenden Erfolg Ski Aggus in den deutschen Musikcharts, sah es für Raab in den letzten Wochen mit den Einschaltquoten seiner neuen TV-Sendung auf RTL eher mau aus. Schon bei der zweiten Folge verlor das Format fast die Hälfte der Nettoreichweite, nachdem es mit 790.000 Zuschauer:innen in der ersten Ausgabe startete.