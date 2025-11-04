Radiohead live in Madrid: Setlist, Videos und Fotos vom 4.11.2025

Die 100 besten Stimmen der Musikgeschichte

Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Das sind die 100 besten Debütalben aller Zeiten

Radiohead kehrten nach siebenjähriger Bühnenabstinenz endlich wieder live zurück.

Radiohead-Fans fieberten bereits lange auf diesen Abend hin: Am 4. November 2025 kehrten Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood und Phil Selway endlich wieder gemeinsam auf die Bühne zurück. In der Movistar Arena in Madrid spielte die Band das erste Konzert ihrer großen Europa-Tournee 2025, die insgesamt 20 Shows in fünf Städten umfasst – Madrid, Bologna, London, Kopenhagen und Berlin.

Nach sieben Jahren Live-Pause präsentierte sich die Band erstmals mit neuem Drummer Chris Vatalaro an Phil Selways Seite.

Radiohead: So war der Abend in Madrid

Das Publikum in Madrid erlebte eine zweistündige Reise durch drei Jahrzehnte Bandgeschichte: von den Hymnen der „OK Computer“-Ära über „Kid A“ bis zu „A Moon Shaped Pool“. Insgesamt spielten Radiohead 25 Songs, verteilt auf acht Studioalben: 6 Songs von „Hail to the Thief“, 6 von „OK Computer“, 4 von „In Rainbows“, 4 von „Kid A“, 2 von „A Moon Shaped Pool“ sowie je 1 Song von „Amnesiac“, „The Bends“ und „The King of Limbs“.

Eröffnet wurde die Show mit „Let Down“ vom Album „OK Computer“. Danach folgten „2 + 2 = 5“ und „Sit Down. Stand Up.“, letzterer erstmals live seit 2004. An Hits mangelte es natürlich nicht: „No Surprises“, „Weird Fishes/Arpeggi“, „Everything in Its Right Place“, „Paranoid Android“ und „Karma Police“ ließen die Arena beben – einzig auf „Creep“ hatten Yorke und Co. wie gewohnt keine Lust.

Die Zugabe umfasste sieben Songs und begann mit „Fake Plastic Trees“, gefolgt von „Subterranean Homesick Alien“, das erstmals seit 2017 live gespielt wurde. Anschließend folgten „Paranoid Android“, „How to Disappear Completely“, „You and Whose Army?“ und „There There“. Den Abschluss des Abends bildete „Karma Police“ als finales Stück.

Fotos und Videos des Abends:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Radiohead live in Madrid, 4. November 2025: Die Setlist

Let Down

2 + 2 = 5

Sit Down. Stand Up. (erstmals seit 2004)

Bloom

Lucky

Ful Stop

The Gloaming

Myxomatosis

No Surprises

Videotape

Weird Fishes/Arpeggi

Everything in Its Right Place

15 Step

The National Anthem

Daydreaming

A Wolf at the Door

Bodysnatchers

Idioteque

Encore:

Fake Plastic Trees

Subterranean Homesick Alien (erstmals seit 2017)

Paranoid Android

How to Disappear Completely

You and Whose Army?

There There

Karma Police