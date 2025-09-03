Radiohead live 2025: Vier Konzerte in Berlin angekündigt

Hier kommt der ultimative Hinweis für ein neues Radiohead-Album

Noch in diesem Jahr: Radiohead bestätigen Europa-Tournee mit 20 Konzerten. Hier alle Infos im Überblick

Erst waren es nur Gerüchte samt Flyer-Verwirrung und nun gibt es Gewissheit: Die britische Band kehrt 2025 nach sieben Jahren Bühnenpause zurück.

Insgesamt 20 Konzerte in fünf europäischen Städten sind bei Radiohead geplant – darunter vier Auftritte im Dezember 2025 in Berlin. Weitere Stationen sind Madrid, Bologna, London und Kopenhagen. Lest hier mehr dazu.

Bandstatement: Rückkehr nach langer Pause

In einer Mitteilung an ihre Fans, die in der Pressemitteilung zur News enthalten ist, erklärte Schlagzeuger Philip Selway: „Letztes Jahr sind wir zum Proben zusammengekommen, einfach nur zum Spaß. Nach sieben Jahren Pause fühlte es sich wirklich gut an, die Songs zu spielen und die Verbindung zu unserer musikalischen Identität wiederherzustellen. Es hat uns dazu gebracht, einige Shows zusammen spielen zu wollen. Also hoffen wir, dass ihr es zu einem der Termine schafft. Fürs Erste werden es nur diese sein, aber wer weiß, wohin das alles führen wird.“

Tourdaten 2025 auf einen Blick: Radiohead in Madrid, Bologna, London, Kopenhagen und Berlin

Madrid – Movistar Arena: 04. / 05. / 07. / 08. November

Bologna – Unipol Arena: 14. / 15. / 17. / 18. November

London – The O2: 21. / 22. / 24. / 25. November

Kopenhagen – Royal Arena: 01. / 02. / 04. / 05. Dezember

Berlin – Uber Arena: 08. / 09. / 11. / 12. Dezember

Ticketverkauf: Registrierung notwendig

Wer Karten haben möchte für die Radiohead-Shows in Europa muss wissen: Um Schwarzmarkt und Botkäufe zu verhindern, ist eine vorherige Registrierung auf radiohead.com erforderlich. Also hier die konkreten Infos dazu:

Registrierungsstart: Freitag, 5. September, 11 Uhr deutscher Zeit

Registrierungsende: 72 Stunden später

Ticketverkauf: Ab 12. September

Weitere Informationen finden Fans auf der offiziellen Website der Band. Viel Erfolg!

Radiohead kündigten die Shows bereits so auf Instagram an:

Radiohead kündigten zuvor Livealbum HAIL TO THE THIEF (LIVE RECORDINGS) an

Parallel zur Tourvorbereitung hat Radiohead kürzlich das digitale Livealbum HAIL TO THE THIEF (LIVE RECORDINGS) veröffentlicht. Die Aufnahmen dienten ursprünglich als Grundlage für Thom Yorkes Arrangements zur Bühnenproduktion „Hamlet Hail to the Thief“. Die physische Veröffentlichung ist für den 31. Oktober 2025 angekündigt.