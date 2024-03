„Enjoy The Silence“: Depeche Mode holen Flamenco-Tänzerin auf die Bühne

Es kommt sehr, sehr selten vor, dass Depeche Mode Gaststars auf ihre Bühne einladen

Bei ihrem Konzert in Madrid (Dienstag, 12. März) haben Depeche Mode eine Flamenco-Tänzerin auf ihre Bühne geholt. Belén López tanzte mit der Band ein paar Takte zu „Enjoy The Silence“. Zuvor wurde bereits in den sozialen Medien ein Papier veröffentlicht, das über Videoaufnahmen für einen Konzertfilm der Band informierte.

Depeche Mode traten im WiZink Center in Madrid auf und wollten wohl ihre Liebe zur Flamenco-Musik demonstrieren. Nach einer Meldung von „Telecinco.es“ sei die Band am Montag zum Abendessen ins „Flamenco de Leones“ gegangen, einer Spielstätte für Flamenco, wo sie López kennenlernten. Nach ihrer Tanzeinlage bei „Enjoy The Silence“ gab es innige Umarmungen von Dave Gahan, Martin Gore, Christian Eigner und Peter Gordeno. Es kommt sehr, sehr selten vor, dass Depeche Mode Gaststars auf ihre Bühne einladen – wann könnte das letzte Mal davor gewesen sein?

Die Improvisationen der Musiker zu López‘ Tanz sind hörenswert, und Dancing Dave kann auch ganz gut mithalten.

Kaum vorstellbar jedenfalls, dass DeMo in Deutschland eine traditionelle, landestypische Tänzerin auf die Bühne holen würden …

Wer ist Belén López?

Die 37-jährige Ana Belén López Ruiz „Belén López“ wurde in Tarragona geboren und begann ihr Studium am Konservatorium von Madrid im Alter von elf Jahren. Im Alter von sieben Jahren gewann sie den Fernsehwettbewerb „Bravo Bravísimo” und spielte zusammen mit dem Tänzer Ángel Corella im Madrider Theater.

Im Dezember 1994 wurde sie von Corella eingeladen, mit ihm in einer Benefizshow von UNICEF aufzutreten, die Concha Galán im Madrider Theater präsentierte. Im Mai 2004, im Alter von 17 Jahren, erhielt sie den Nationalen Flamenco-Preis „Mario Maya” und im März 2005 wurde sie vom Corral de la Pacheca mit dem Preis für den besten neuen Künstler ausgezeichnet.

Am 3. Oktober 2003 trat sie als einzige Tänzerin bei einer Benefiz Dinner Gala im Zarzuela Theater in Madrid vor Königin Sofía auf. Auszeichnungen: National Flamenco Award „Mario Maya” 2004 und der Best New Artist Award 2005 von der Corral de la Pacheca.