Radiohead veröffentlichen Thom Yorkes Pre-Show-Playlist der Tour 2025

Radiohead haben in den Socials die Playlist geteilt, die vor den Konzerten ihrer Europa-Tournee 2025 in den Arenen gespielt wurde. Die von Thom Yorke himself zusammengestellte Auswahl umfasst Songs von Artists wie Leonard Cohen, Aphex Twin, David Byrne und Syd Barrett.

Was es auf die Ohren gibt

Die Playlist beginnt mit Radiohead selbst – mit „Seattle Ambient Recordings (Minidisks)“ – und setzt sich mit Stücken von Francois Bayle, Faust, Bill Evans, The Corries und den genannten fort. Weitere vertretene Acts sind unter anderem Moondog, Lee Hazlewood, Duke Ellington und Plastikman. Den Abschluss bilden Tracks von Mark Pritchard, den Gaelic Psalm Singers und den bereits genannten David Byrne.

Eine Einordnung seitens der Gruppe gibt es zu dem Ganzen auch: „Erlebt (oder erlebt erneut) die Atmosphäre einer europäischen Arena, während ihr darauf wartet, dass Radiohead die Bühne betreten – Thoms Pre-Show-Mix von 2025 ist jetzt verfügbar“, so Radiohead auf ihren Social-Media-Kanälen. Die Playlist steht zum Beispiel auf Spotify zum Streamen bereit.

Hier der Social-Beitrag der Band:

Erste Tour nach sieben Jahren Pause

Im September 2025 hatten Radiohead ihre erste Tournee nach sieben Jahren angekündigt. Vom 4. November bis zum 16. Dezember spielte die Band 20 Gigs. Darunter vier Konzerte in der Hauptstadt am 8., 9., 11. und 12. Dezember. Die Berlin-Shows in der Uber Arena waren allesamt ausverkauft.

Für die Tour kündigte die Band schon zuvor an, ihre Auftritte „in the round“ zu spielen – mit der Stage in der Mitte der Halle – und jeden Abend einen spontanen Ansatz bei der Setlist zu verfolgen. Dafür hatten Radiohead im Vorhinein bei den Proben über 65 Songs aus ihrem gesamten Katalog einstudiert.

Zukunftspläne bleiben offen

Weitere Konzerttermine haben Thom Yorke und Co. bislang angeblich nicht angedacht. Philip Selway erklärte bei der Ankündigung der Europa-Tour schlicht: „Vorerst wird es nur diese Shows geben, aber wer weiß, wohin das alles führt.“

Fans hoffen aber, dass Radiohead 2026 ins Studio zurückkehren werden. Seit „A Moon Shaped Pool“ aus dem Jahr 2016 hat die Gruppe keine neue Musik mehr herausgebracht. In einem Interview mit „The Times“ im Oktober 2025 äußerten sich die Bandmitglieder zurückhaltend zu konkreten Plänen. Auf die Frage nach neuen Radiohead-Songs antwortete Jonny Greenwood: „Ich weiß es nicht.“ Thom Yorke ergänzte: „Wir haben nicht über die Tour hinaus gedacht. Ich bin einfach nur verblüfft, dass wir es so weit geschafft haben.“