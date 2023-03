Radwimps: Die japanische Rockband kommen nach Berlin

Radwimps kommen 2023 für ein Konzert nach Deutschland. Die japanische Alternative-Rockband geht dieses Jahr auf Europa-Tour, die sie am 30. Mai in die Columbiahalle in Berlin führt. Dort präsentieren sie vermutlich auch Songs aus ihrem aktuellen, elften Studioalbum FOREVER DAZE, das am 14. April offiziell auch in Europa und Nordamerika erscheint. In Japan ist die Platte physisch bereits seit November 2021 erhältlich.

Radwimps wurden 2001 ursprünglich als Schülerband gegründet und sind seit 2009 nicht mehr aus den japanischen Charts wegzudenken. Zusätzlich zu ihrem durchschlagenden nationalen Erfolg gelang es ihnen, auch international Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Formation lieferte die Soundtracks einer Reihe bekannter und erfolgreicher Animefilme, darunter „Your Name“ und „Weathering with You“. Zuletzt vertonten sie „Suzume“, der am 23. Februar auf der Berlinale internationale Premiere feierte. Nach seiner Veröffentlichung in Japan ist er dort bereits zu einem der kommerziell lukrativsten Filme des vergangenen Jahres geworden ist.

Neben ihrem Auftritt in Berlin werden Radwimps in London, Paris und Barcelona zu sehen sein. Das bisher letzte Mal war die Gruppe 2015 in Deutschland.