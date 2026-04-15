RAF Camora: Stalking zwang ihn zur Bekanntgabe seiner Verlobung

RAF Camora machte seine Verlobung eher unfreiwillig publik – Stalker hatten Bilder an Medien weitergegeben.

Dass das Privatleben von Sänger:innen, Schauspieler:innen und weiteren Prominenten stets im Fokus der Öffentlichkeit steht, ist kein Geheimnis. In manchen Fällen ging eine Obsession bezüglich Beziehungen oder familiärer Angelegenheiten allerdings zu weit und sorgte teilweise für unschöne Geschehnisse zwischen Stars und Fans oder Paparazzi. Vor Kurzem sprach auch RAF Camora über Stalking, das ihn zu einem eigentlich ungewollten Schritt zwang.

Liebesbekundung über Social Media

Der Österreicher war zu Gast im Podcast „Dein erstes Mal – der Podcast von Men’s Health“, wo er mit den Gastgebern Arndt Ziegler und Martin Werner offen darüber sprach, wie er eine für ihn eigentlich private Angelegenheit gezwungenermaßen öffentlich machen musste. Der Rapper ist bekannt dafür, sein Privatleben unter Verschluss zu halten. Bei seiner Verlobung mit seiner Partnerin Nadine handhabte er dies allerdings gänzlich anders und machte sein Liebesglück via Instagram öffentlich.

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Die Hintergründe des Posts sind von ernsterer Natur. Die Mitteilung der Verlobung war laut ihm selbst alles andere als freiwillig. Stattdessen geriet der 41-Jährige, wie er im Podcast angab, ins Visier von Stalkern: „Bei mir hat das einen sehr ernsten Hintergrund – ich habe seit vielen Jahren Probleme mit Stalkern. Also wirklich viele Probleme damit.“

Stalker wandten sich an Medien

Viele Details zu den besagten Stalkern nennt der „Palmen aus Plastik“-Interpret nicht. Diese seien jedoch an Bilder seiner Verlobung gelangt und hätten diese an verschiedene Medien verschickt. Als Konsequenz sah sich der Rapper unfreiwillig gezwungen, das Detail aus seinem Privatleben publik zu machen und die Kontrolle über das Narrativ zu behalten: „Wenn wir dann schon etwas öffentlich machen müssen, ohne dass wir es wollen – dann wollen wir lieber das Bild aussuchen.“

Normalerweise sei es ein Grundsatz für ihn gewesen, seine Beziehung unter Verschluss zu halten. Mit dem Aufkommen der Angelegenheit sah er allerdings Handlungsbedarf, um seinen Stalkern zuvorzukommen: „Ich muss jetzt einfach offen damit umgehen, ansonsten haben die ganze Zeit irgendwas in der Hand.“

RAF Camora über Beziehungen

Auch über Beziehungen und die Partnerinnensuche im Allgemeinen als bekannter Musiker sprach der Performer überraschend offen. So gab er zu, dass die Auswahl groß sei und auch er in der Vergangenheit immer nach der „besseren Option“ gesucht habe. Nun sei er mit seiner Verlobten „sehr glücklich“.