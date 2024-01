RAF Camora muss nach Hörsturz Tour verschieben

Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.

Nachdem sich RAF Camora am 28. Januar auf Instagram meldete und bekannt gab, dass er aufgrund gesundheitlicher Problemen wieder in Wien sei, veröffentlichte er am Dienstag (30. Januar) ein Statement mit traurigen Nachrichten für seine Fans. Seine anstehende Tour wird aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme erst einmal verschoben.

„Plötzlich wurde alles dumpf“

In seiner Instagram-Story teilte der Rapper mit, dass er vergangenen Donnerstag (25. Januar) aus Dubai zurück nach Wien gereist und nun in medizinischer Behandlung sei. Die letzten Wochen hielt er sich in der Wüstenstadt auf, um sich „für die Tour fit zu machen“. Aber: Vor einigen Monaten habe er einen Hörsturz erlitten und kämpfe jetzt mit Tinnitus.

Für ihn sei diese Situation „als Musiker sehr beunruhigend“ und es lasse sich damit „nicht so einfach […] schlafen“. Aber zum Zeitpunkt dieser Story stand laut eigenen Angaben noch ein MRT-Ergebnis aus.

„Die Ärzte haben mir eine dringliche Ruhepause verordnet“

Mit einem längeren Post machte er nun offiziell, dass die ab März geplante Tournee zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden müsse. Der Wiener bedankte sich außerdem für die Anteilnahme, die er zuletzt erfahren habe. Er erklärte, dass er seit Oktober deutliche Warnsignale seines Körpers ignoriert hätte und die selbst verordnete Pause nach dem Album-Release von XV nicht ausreichend war. So schrieb der 39-Jährige, „Ich habe mich überlastet.“

Seine Ärzte hätten ihm im Folgenden eine dringliche Ruhepause verordnet. Scheinbar belasten die gesundheitlichen Probleme den Musiker nicht zum ersten Mal, denn 2019 habe er laut Instagram-Post in einer ähnlichen Situation mit Ignoranz für seinen Kopf reagiert und er würde „diesen Fehler 2024 nicht wiederholen“ wollen.

Weiterhin führte er aus, dass diese Auszeit eine Herausforderung für ihn sein werde, er sich aber komplett von den Social-Media-Plattformen zurückziehen wolle. Damit beendete er seine Erklärung und gab an, dass die Tour nun auf das letzte Quartal von 2024 angepeilt wird.

